Aldi-Kunde wegen Parkplatz-Ärger nur noch genervt – „Servicewüste Deutschland“

Auf den Parkplätzen von Aldi gelten ähnliche Regeln wie auch auf denen der Konkurrenz. Kunden können hier eine bestimmte Zeit parken, wer nicht dazu zählt oder die Zeit überzieht, muss mit Bußgeldern rechnen oder auch damit, abgeschleppt zu werden.

Seit wenigen Jahren gibt es auch extra E-Auto-Parkplätze bei Aldi. Früher war das Laden hier kostenlos. Seit einiger Zeit kostet es jedoch eine Gebühr. Dafür haben die meisten Kunden zwar Verständnis, doch gibt es nun neue Probleme, wie uns ein Kunde berichtet hat.

Aldi-Kunde über Parkplatz-Probleme

Besagter Aldi-Kunde hat sich bei unserer Redaktion gemeldet und das Problem oder eher die Probleme geschildert. „Während zur Zeit des kostenfreien Stromladens die Ladesäulen ohne Probleme funktionierten, ist dies seit Einführung der Kostenpflicht leider nicht mehr der Fall“, wie er bemerkte. So seien die Säulen häufig außer Betrieb oder die Freischaltung per EC-Karte funktioniere nicht. Oft würden sie auch mittendrin abschalten – „ohne erkennbaren Grund“. Sehr zum Leidwesen des Kunden.

„Dies führte bereits mehrfach dazu, dass ich meinen vollen Einkaufswagen im Geschäft stehen lassen musste, um mein Fahrzeug neu zu verbinden.“ Bei einem Aldi in seiner Nähe seien die Ladesäulen bereits seit über drei Wochen nicht nutzbar. „Die auf der Säule stehende Servicenummer habe ich bereits sieben Mal angerufen und jedes Mal nach ca. 30 Minuten in der Warteschleife entnervt aufgelegt. Servicewüste Deutschland halt.”

Aldi reagiert

Der Kunde, ein Informatiker mit 40 Jahren Berufserfahrung, geht von einer minderwertigen Software aus, die für die Probleme verantwortlich sein könnte. Er beschwert sich, dass hierbei auf Kosten der Kunden gespart werde.

Mit diesen Vorwürfen haben wir den Discounter konfrontiert. Die Antwort von Aldi fällt folgendermaßen aus: „Aldi Süd investiert in den Ausbau und die Optimierung der E-Ladeinfrastruktur. Dabei ist Aldi Süd Vorreiter im Einzelhandel bei der Zahlung via EC- und Kreditkarte und leistet in diesem Bereich Pionierarbeit“, so eine Unternehmenssprecherin. Zu den Problemen, die der Aldi-Kunde schildert, schweigt der Discounter allerdings.