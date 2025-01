Aldi-Kunden blicken ins Kühlregal und kriegen den Schock ihres Lebens – Polizei muss eingreifen

Da dürfte so einigen Aldi-Kunden das Herz in die Hose gerutscht sein!

Beim Blick ins Kühlregal des Discounters erlebten einige Kunden einen regelrechten Schock. Die Aldi-Betreiber mussten sogar die Polizei rufen. Was um Himmels Willen war denn bitte geschehen?

Aldi-Kunden erleben Schock im Laden

Verständlicherweise haben Kunden gewisse Hygiene-Standards an die Kühlregale bei Aldi. Kein Wunder – schließlich wünscht sich jeder ja frische Lebensmittel. Wenn also irgendetwas lebendiges durch die Schränke huscht, ist die Aufregung natürlich gigantisch. Und erst recht, wenn es sich um ein Tier dieser Größe handelt!

Ja, richtig gelesen – in dieser Aldi-Filiale in der US-Großstadt Chicago hatte sich am Montag (13. Januar) tatsächlich ein Tier ins Kühlregal verirrt und versteckte sich hinter den dortigen Lebensmitteln. Und wir reden hier nicht von Ungeziefer oder einem kleinen Kätzchen.

Hier hatte sich doch tatsächlich ein waschechter, ausgewachsener Kojote in die Aldi-Filiale verirrt! Was das Raubtier inmitten der Millionenstadt machte oder wie es in den Aldi gelangte? Völlig unklar.

Kojote im Aldi-Kühlregal

Doch das waren auch nicht die drängendsten Fragen für die Verantwortlichen im Discounter. Die mussten erst einmal für Sicherheit sorgen – und riefen die Polizei, um das Tier einzufangen. Das gestaltete sich jedoch als äußerst schwierig. Durch die Glasfenster der Aldi-Filiale filmten einige Kunden den Einsatz mit.

Mit einem Besenstiel versucht der Polizist, das Tier aus dem Regal zu scheuchen, kriegt schließlich seinen Schwanz zu fassen und zieht den Kojoten daran aus dem Regal. Doch mit der Gelenkigkeit des flinken Tieres ist der Polizist dann doch überfordert – kaum hat er den Kojoten herausgezogen, huscht das Tier wieder zurück ins Kühlregal.

Dem Lokal-Sender NBC Chicago zufolge musste die Polizei schließlich die Tierschutzbehörde zu Rate ziehen, denen es schließlich gelang, den Kojoten unverletzt aus dem Aldi zu bringen. In einer Auffangstation wird er tierärztlich untersucht und wartet auf seine Rückkehr in die Wildnis.