Aldi-Kunde erlebt üble Überraschung beim Einkauf – jetzt muss der Discounter reagieren

Ob Pommes, Obst, Fleisch oder Veggie-Produkte – bei Aldi finden große und kleine Kunden allerlei leckere Dinge. Vor allem der Discounter-Preis lockt die Menschen in die Filialen.

Doch was ein Kunde jetzt bei seinem Einkauf erlebte, sorgte für große Augen. Die Wahrheit lässt sogar den Discounter reagieren.

Aldi: Kunde nimmt es ganz genau – Produkt täuscht Fans

Die Sonne scheint, und viele packen nun den Grill aus – und dafür braucht man nicht nur Tofu, Steaks, Bratwürste und Bier, sondern auch Ketchup. Immerhin ist die rote Sauce der Klassiker schlechthin, wenn es um Pommes und warmes Grillgut geht. Auch Aldi bietet den Tomaten-Dip an.

Doch als ein Kunde das vegane Produkt von „Delikato“ zu Hause auspackt und öffnet, garniert er damit weder Brötchen noch Fleisch, sondern füllt es in einen Messbecher um! Dabei stellt er Erstaunliches fest.

Der Messbecher zeigte nicht die versprochenen 500 Milliliter an, sondern nur 400 Milliliter. Dazu muss gesagt werden, dass in der Flasche noch ein Rest am Rand und am Boden zu sehen war – doch die werden hier kaum ausschlaggebend sein.

Zahlreiche Nutzer reagierten auf den Beitrag – und schließlich sogar auch Aldi selbst.

Umtausch ohne Kassenbon – Discounter reagiert sofort

So schreibt auf Facebook ein Mitarbeiter: „Danke für deinen Hinweis, Raffael! Wir können von hier aus nicht beurteilen, ob der Restanteil in der Flasche noch 100 Milliliter ausmachen würde, aber wir leiten deine Anmerkung weiter. Natürlich darfst du die Flasche Ketchup in deiner Filiale umtauschen, das geht bei Lebensmitteln auch ohne Kassenbon. Wir hoffen, dass du beim nächsten Mal selbstverständlich die angegebene Menge rauskriegst.“

Der betroffene Kunde antwortete: „Es waren weniger, aber ich werde es nicht umtauschen. Das Ganze sollte auch kein Angriff oder dergleichen sein. Ich wollte nur etwas Spaß über den Fakt machen, dass zwei verschiedene Ansichten eines genormten Wertes eher abwegig sind.“

