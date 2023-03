Aldi, Kaufland und Co: Preisspirale dreht sich unaufhaltsam – bei diesen Zahlen wird Kunden schwindelig

Beinahe alles wird teurer bei Aldi, Kaufland und und Co.. Kunden müssen für Lebensmittel bei Supermärkten und Discountern in den vergangenen Monaten immer tiefer in die Tasche greifen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise um über 20 Prozent gestiegen (mehr hier).

Doch bei einem beliebten Produkt sieht die Lage anders aus. Hier liefern sich Aldi, Kaufland und Co. mittlerweile sogar eine wahre Rabattschlacht. Kunden können kaum glauben, wie schnell die Preise purzeln.

Aldi, Kaufland und Co. senken Preise für beliebtes Produkt

Die Rede ist vom Kaffee. Nachdem die Preise für die Bohne im vergangenen Jahr noch gestiegen waren, tobt nach Angaben der „Lebensmittel-Zeitung“ nun ein wahrer Preiskampf. Demnach habe Kaufland den Preis für ein Pfund Kaffee der Eigenmarke um 50 Cent reduziert. Aldi habe umgehend gekontert.

So habe der Discounter nicht nur den Kaffee seiner Eigenmarke um einen satten Euro gesenkt. Die Preise seien auch bei anderen Kaffeemarken gepurzelt. Ein halbes Kilo Kaffeepulver sei bei Aldi nun bereits für 3,49 Euro zu bekommen! Und das hat auch seine Gründe.

Das steckt hinter dem Preiskampf bei Kaufland, Aldi und Co.

Der Kaffee gehört damit zu wenigen Produkten, die aktuell wieder günstiger angeboten werden können. Nach Angaben der „Wirtschaftswoche“ steckt dahinter eine klare Strategie der Supermärkte und Discounter. Denn über die Preissenkungen solle der Kunde überzeugt werden, dass man gegen die Inflation ankämpfe. Und gerade bei Produkten wie Kaffee oder auch Butter, bei der zuletzt auch die Preise sanken (mehr hier), können Aldi, Kaufland und Co. punkten. Denn die gehören für viele Kunden zum Alltagseinkauf dazu. Sinken hier die Preise, könne schnell der Eindruck entstehen, dass der Einkauf insgesamt günstiger werde.

Dass Supermärkte und Discounter überhaupt in der Lage sind die Kaffee-Preise zu reduzieren, liegt nach Angaben der „Wirtschaftswoche“ an den sinkenden Kosten am Weltmarkt. Nach zwei ernteschwachen Jahren in wichtigen Anbaugebieten wie etwa Brasilien, hätten die Bauern in diesem Jahr wieder mehr ernten können. Weil die Lager wieder voll seien, sank der Preis zum Jahreswechsel von 2,40 Euro pro Pfund auf 1,50 Euro. Allerdings sei der Einkaufspreis seitdem wieder auf 1,80 Euro gestiegen. Wie lange Aldi, Kaufland und Co. ihre günstigen Preise aufrechterhalten können, ist also ungewiss.