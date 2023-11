Aldi dreht an der Preisschraube – doch hier schlackern Kunden schon längst mit den Ohren

Der Gang in den Supermarkt oder den Discounter ist für Verbraucher in der aktuellen Zeit wahrlich nicht leicht. Horrende Lebensmittelpreise an den Regalen schocken die Kunden. Jetzt dreht nicht nur Aldi an der Preisschraube.

Aldi-Kunden können aufatmen – zumindest diejenigen, die gerne in der Wurstwarenabteilung zugreifen: Die Wurst bei Aldi wird billiger! Preissenkungen bis zu acht Prozent sind drin. Und auch Lidl und Kaufland senken ihre Wurst-Preise.

Frikadelle und Hähnchenbrust jetzt billiger

Aldi-Kunden dürfen sich zum Beispiel über einen günstigeren Preis bei den Mini-Hähnchenbrust-Filetstücken von „Güldenhof“ freuen. Die 150-Gramm-Packung kostet statt 2,59 Euro nur noch 2,39 Euro. Macht einen Preisnachlass von sieben Prozent.

Wer weniger auf Hähnchenbrust, dafür aber mehr auf Frikadelle steht, den wird diese Nachricht jetzt freuen: Die „Gut Drei Eichen“ Frikadellen (500-Gramm-Packung) werden von 3,49 Euro auf 3,19 Euro gesenkt – macht eine Ersparnis von acht Prozent.

Auch Lidl und Kaufland drehen an der Preisschraube

Die Schinken-Mettwürstchen der Marke „Güldenhof“ in der 300-Gramm-Packung kosten jetzt 3,99 Euro. Früher lag der deftige Klassiker bei 4,29 Euro. Kunden sparen somit sechs Prozent. Ebenfalls sechs Prozent sparst du bei dem „Genießer Schinken“ der Marke „Gut Drei Eichen“. Hier kostet die 80-Gramm-Packung nämlich nur noch 1,59 Euro statt 1,49 Euro. Der Blick ins Wurstregal bei Aldi lohnt sich also – es sind noch zahlreiche andere Produkte von der Preisreduzierung betroffen.

Doch nicht nur bei Aldi ist es günstiger geworden: Lidl hat in Sachen Wurst schon längst an der Preisschraube gedreht. Im Preis fallen unter anderem die „Edelsalami Langpackung“ der Lidl-Eigenmarke „Dulano“ in der 150 Gramm-Packung von bisher 1,79 Euro auf 1,69 Euro, die „Hähnchen/Truthahnbrust geschnitten“ von 1,49 Euro auf 1,39 Euro und die „Bockwurst sort.“ in der 500 Gramm-Packung von 3,99 Euro auf 3,79 Euro.

100 Wurst-Artikel bei Kaufland betroffen

Und auch bei Kaufland gibt es die Wurstwaren jetzt günstiger. Der Supermarkt gehört, wie auch Lidl, zu der „Schwarz-Gruppe“. Bei Kaufland sollen laut Pressemitteilung mehr als 100 Wurst-Artikel der Kaufland-Eigenmarke K-Classic von der Senkung der Verkaufspreise betroffen sein. Na, das sind doch gute Nachrichten in Zeiten der Inflation.