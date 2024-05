Kaufland, Lidl und Co. schlackern mit den Ohren – mit diesen Preisen verärgert Aldi die Konkurrenz

Supermärkte wie Kaufland, Lidl und Co. werden ihren Augen nicht trauen, wenn sie auf die momentane Preisstrategie beim Discounter Aldi schauen.

Denn bei bestimmten Produkten bietet Aldi seit längerer Zeit sehr tiefe Preise an und will auch nicht damit aufhören. Die Konkurrenz nimmt das nicht gerade wohlwollend zur Kenntnis.

Kaufland, Lidl und Co.: Preiskampf bei Obst und Gemüse

Laut der „Lebensmittel Zeitung“ fährt Aldi seit längerem eine offensive Preisstrategie im Bereich Obst und Gemüse und treibt damit seine Konkurrenten vor sich her. Über ein Jahr schon bietet Aldi in dem Bereich schon den niedrigsten Preis an und hat dadurch eine bemerkenswerte Steigerung der Marktanteile erlangt. Jetzt will man beim Discounter noch weitergehen.

Kommende Rabatte sorgen bei Kaufland, Lidl und Co. schon jetzt für schlechte Laune.

Die Konkurrenz hat die Sorge, dass durch die aggressive Preispolitik die Preise dauerhaft fallen könnten. Und das würde die Konkurrenz vor eine große Herausforderung stellen. Eine Aldi-Nord-Sprecherin bestätigte, dass man klarer Kostenführer in der Vertriebsregion sein will. Ein Preisvergleich zeigt aber, dass Aldi-Süd bereits einen deutlichen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz hat.

Aldi Süd am günstigsten

So kostet ein Einkauf mit elf Produkten bei Aldi Süd deutlich weniger als bei Aldi Nord. Die Konkurrenz um Kaufland, Lidl, Penny und Netto liegt dabei preislich noch höher. Das spricht für einen intensiven Preiskampf, welchen Aldi angestoßen hat.

Für den Discounter hat es sich gelohnt, denn seit April 2023 konnte Aldi seinen Marktanteil bei Obst und Gemüse um 1,5 Prozent steigern. Die Konkurrenten hingegen konnten ihre Zuwächse nur marginal steigern oder haben sogar Marktanteile verloren.

Die Konkurrenz habe kein Verständnis für die tiefen Preise und spekuliert, dass Aldi mit den tiefen Kampfpreisen wohl kaum positive Deckungsbeträge erwirtschaften kann. Aldi-Nord-Einkäufer dürfte das egal sein, denn sie haben bereits bewusst einen Verzicht auf Marge angekündigt.