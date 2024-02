Aldi vor Kassen-Revolution – müssen Kunden sich jetzt daran gewöhnen?

Die Kassensysteme der Handelsketten wie Rewe, Edeka, dm und Co. haben sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt. In immer mehr Filialen können Kunden ihre Waren per Self-Checkout an den entsprechenden Kassen selbst einscannen und so viel Zeit sparen. Nun könnte es noch eine weitere Kassen-Revolution geben. Aldi Süd testet derzeit eine neue Technologie, die das Einkaufserlebnis nachhaltig verändern könnte. Müssen sich Kunden bald daran gewöhnen?

Aldi Süd: Neues Einkaufserlebnis an der Kasse?

In den USA testet die Discounterkette erstmals den Einsatz einer Technologie, bei der die Waren der Kunden überhaupt nicht mehr gescannt werden müssen. Nicht einmal in einer Schlange am Ende des Einkaufs muss man sich dann noch anstellen. Hintergrund ist ein Pilotprojekt mit einem kalifornischen Start-up namens „Grabango“. Bei diesem System muss die Ware nicht mehr gescannt werden, da an der Decke angebrachte Kameras die Produkte vollautomatisch erkennen.

Die Sensoren, die an der Decke montiert sind, überwachen die Kunden quasi beim Gang durch das Geschäft und zeichnen die von ihnen ausgewählten Artikel auf. Schon seit November 2023 läuft der Test in einer Aldi-Filiale in der Stadt Aurora in der Nähe von Chicago, wie „Retail Optimiser“ berichtet.

Kassenfrei einkaufen gehen?

Benötigt wird lediglich eine entsprechende App auf dem Smartphone, in der die persönlichen Bankdaten hinterlegt sind. Wenn der Kunde das Geschäft verlässt, braucht der Kauf nur in der App abgeschlossen zu werden, und die Einkäufe werden automatisch vom Konto abgebucht. Beim Kauf von altersbeschränkten Produkten, wie Alkohol, muss ein Mitarbeiter über einen Button in der App das Alter bestätigen.

Bestimmte Artikel wie Frischfleisch müssen noch manuell gescannt werden, alles andere wird automatisch erkannt. Im Moment wird das nur in einer Aldi-Filiale getestet, aber wenn die Testphase erfolgreich verläuft, könnte die Kassen-Revolution weitergehen. Müssen wir dann vielleicht gar nicht mehr beim Einkaufen anstehen?