Aldi-Kunde teilt vermeintlichen Kassen-Trick im Netz – Kassierer sind entsetzt: „Könnte meinen Job verlieren“

Wer bei Aldi schon einmal an der Kasse stand, der kennt das Problem: Die Kassierer und Kassierinnen ziehen die Ware in Windeseile über den Scanner, hinterherkommen ist kaum möglich. Ein Kunde hat in den sozialen Netzwerken jetzt einen vermeintlich ultimativen Trick geteilt, wie man das verhindern kann.

Das Kassenband ist voll mit Nudeln, Klopapier, Brot, Milch und Co. und das Personal an der Kasse kennt kein Erbarmen: Ein Teil nach dem anderen fliegt dir nur so entgegen, während du am Ende der Kasse stehst und deine Waren einpackst. Na, kommt dir das bekannt vor? Aldi-Kassierer sind dafür bekannt, besonders schnell zu sein. Ein TikTok-Nutzer ist sich sicher: Man kann das unterbinden, in dem man seine Teile weit auseinander auf das Kassenband legt!

TikTok-Nutzer gibt Aldi-Kunden einen Tipp

Seinen vermeintlich grandiosen Trick hält er in einem Video für die TikTok-Gemeinde fest. In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie er seine Produkte in kleinen Häufchen aufs Band legt – mit reichlich Abstand zum nächsten Produkt-Häufchen. Das TikTok-Video lädt er mit dem Titel „Life-Hack“ hoch. Seiner Meinung nach würden die Kassierer so deutlich langsamer vorankommen – und er gewinnt Zeit zum Einpacken.

Das Video geht viral, rund 31.000 Menschen haben es bislang gelikt (Stand: 30. Oktober). Es finden sich auch einige Kommentare unter dem Beitrag wieder – und die sind nicht nur positiv. Vor allem die Aldi-Kassierer selbst sind verärgert über diesen Trick.

Aldi-Kassierer hassen diesen Trick

„Ich bin Kassierer und werde angeschrien. Bitten Sie das nächste Mal den Kassierer lieber langsamer zu kassieren, wenn Ihnen das unangenehm ist“, schreibt beispielsweise ein User. Ein anderer wird noch dramatischer: „Damit könnte ich meinen Job verlieren. Ich soll so schnell sein.“ Und auch dieser Kassierer appelliert an den Verstand der Kunden: „Es führt dazu, dass wir länger brauchen, aber wir kriegen eine Zeit vorgeschrieben.“ Und die Kassierer dafür zu bestrafen, dass sie ihren Job so gut wie möglich erledigen wollen, ist auch irgendwie unfair…