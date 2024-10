Aldi: „Heißeste Kassiererin“ kann es selbst kaum fassen – ihre Fans sind sprachlos

Mit diesem kometenhaften Aufstieg hätte Elaine Victoria sicherlich nicht gerechnet…

Die junge Frau aus Hamburg arbeitete bei Aldi an der Kasse – und kam eines Tages spontan auf die Idee, bei der Arbeit ein kurzes TikTok-Video aufuznehmen. Nichts verrücktes. Kurz die Handykamera an der Aldi-Kasse eingeschaltet, elf Sekunden lang zu „Wild“ von Jessie J. getanzt – und hochgeladen. Das war am 2. September 2021.

Was danach geschah, ist unfassbar. Auch heute noch kann es Elaine selbst kaum glauben – und ihre Fans genauso wenig.

Aldi-Kassiererin wird zum TikTok-Star

Denn das Video der Blondine an der Aldi-Kasse ging in kürzester Zeit viral. Die Medien betitelten Elaine kurzerhand als „Heißeste Kassiererin“ des Landes – und die Hamburgerin konnte eine gewaltige Anzahl an Followern generieren.

Heute – drei Jahre später – nennt sich Elaine in ihrer TikTok-Profilbeschreibung noch immer „Aldigirl“. Das ursprüngliche Video aus dem September 2021 sammelte seit dem Upload unfassbare 45,4 Millionen Klicks, auf TikTok folgen Elaine satte 1,7 Millionen User.

Noch immer kann die junge Frau es kaum glauben, wie sehr sich ihr Leben durch dieses kurze Video innerhalb von nur drei Jahren verändert hat. Von der Kassiererin zur erfolgreichen Beauty-Influencerin ging es für Elaine stetig bergauf auf der Karriereleiter.

Drei Jahre seit legendärem Aldi-Video

Vor wenigen Wochen – am 2. September 2024 – lud sie das alte Video von der Aldi-Kasse noch einmal hoch, blickte quasi noch einmal auf die Wurzeln ihres Social-Media-Erfolgs zurück. „Heute vor drei Jahren“, schrieb sie ungläubig dazu – und auch ihre Fans können es kaum fassen, dass schon so viel Zeit ins Land geflossen ist.

Ein Auszug aus den Kommentaren:

„Das legendäre Aldi Girl“

„3 Jahre, what? Das ist doch gerade mal ein halbes Jahr her.“

„Schönste Frau der Welt“

„Wie gut das bitte aussah.“

„Hä? Niemals drei Jahre. Als ob.“

„Krass, wie schnell sich ein ganzes Leben ändern kann.“

„Boah, ich weiß noch, als ich das Video zum ersten Mal auf meiner For-You-Page hatte. Wie viel einfach in der Zeit schon passiert ist, unglaublich.“

„Damit hat alles angefangen.“

„Krass, dass es jetzt schon 3 Jahre her ist.“

Elaine war in der Vergangenheit kurzzeitig mit dem YouTuber Jamal El-Bahri („JamooTV“) verheiratet. Doch die Ehe ging bereits nach wenigen Monaten in die Brüche.