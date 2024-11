Aldi: Kunden enthüllen irre Einkaufswagen-Tricks – kennst du sie schon?

Schon am Eingang haben Kunden von Aldi die Qual der Wahl. Braucht man heute nur ein paar wenige Teile und kann diese im Korb verstauen? Oder lohnt sich doch besser der Griff zum geräumigeren Einkaufswagen?

Wer zu Letzterem greift, kennt sicherlich ein nerviges Problem: Man kramt im Geldbeutel, findet aber einfach keine passende Münze; einen Einkaufschip hat man natürlich auch nicht parat. Wie Kunden von Aldi jetzt aber selbst offenbaren, kannst du dir künftig auch mit einigen Tricks behelfen.

Aldi: Plektrum war gestern!

Musiker wurden gerade erst hellhörig, denn ein Kunde brachte ans Licht, dass man die Einkaufswagen auch ganz einfach mit einem Plektrum freischalten kann, das man normalerweise zum Gitarrenspiel verwendet. Kaum zu glauben? In diesem Artikel erfährst du mehr dazu >>>.

Unserer Redaktion haben im Nachgang aber auch andere Kunden ihre irren Einkaufswagen-Tricks verraten. Denn nicht nur das Plektrum lässt sich statt Euro-Münze oder Chip wunderbar zum Freischalten verwenden. So enthüllt ein Kunde: „Ich habe immer 2 bis 3 passende Unterlegscheiben dabei, was sehr gut funktioniert.“

DAS hat jeder beim Aldi-Einkauf dabei

Auch andere Aldi-Kunden haben sich am Einkaufswagen schon ausprobiert. So konnten sie auch bemerken, dass nicht nur Euro-Münzen in den Wagen-Schlitz passen, sondern auch ausländische Exemplare. „Hab irgendwo noch ’ne türkische 20 Liramünze in der Tasche gehabt, geht auch“, empfiehlt so etwa einer. Ein anderer offenbart: „Ich habe welche aus Kroatien, gehen auch.“

Doch wer nicht gerade ein Plektrum, eine Unterlegscheibe oder eine ausländische Münze dabei hat, könnte sich eventuell mit diesem Einkaufswagen-Trick behelfen: „Einfach einen Schlüssel nehmen, der oben rund ist“, wirft so etwa ein Mann in den Ring. Hast du einen der Tricks bei Aldi schon mal ausprobiert? Sonst weißt du jetzt, was du beim nächsten Einkauf unbedingt testen musst.