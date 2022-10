Aldi: Absurd! Kunden machen Entdeckung in Prospekt und laufen Sturm – „Pervers“

Regelmäßig bewirbt Aldi neue Produkte und Kampagnen in seinen Prospekten. Beim Durchblättern ist der Puls mancher Kunden vor Wut auf 180 gestiegen.

Ein neuer Artikel bei Aldi sorgt bei manchen für Ärger. In den sozialen Medien schlägt die Debatte bereits große Wellen.

Aldi-Reklame sorgt für Wirbel

Aldi ist schon lange nicht mehr nur für die Lebensmittel bekannt. In den vergangenen Jahren etablierte der Discounter eine Non-Food-Abteilung. Neben Obst und Gemüse erfreuen sich Haushaltswaren, Kleidung und Möbel immer größerer Beliebtheit.

Ein neues Produkt fällt da allerdings aus der Reihe. In dem neuen Prospekt preist das Unternehmen Kinderspielzeug an. Mit Holzfiguren können sich die Kleinen in Handwerker, Stylisten oder Ärzte hineinversetzen.

Aldi: Wut über Spielzeug-Impfspritze

Zu den einzelnen Sets gehören für den Beruf übliche Werkzeuge. Gerade der Arztkoffer sorgt allerdings für Unmut. Dieser kommt neben einer Spritze aus Holz auch mit einem nachgemachten Corona-Impfstoff daher.

Die Pandemie und ihre Folgen spaltet bereits seit Jahren die Gesellschaft und erhitzt nicht selten die Gemüter der Kritiker. Kein Wunder also, dass die Aldi-Kampagne auf Twitter bereits eine heftige Debatte entfacht hat.

„What the f… Doktor spielen ok. Aber hier gibt’s das Impfset als Spielzeug. Muss Aldi das bringen?“, erzürnt sich eine Nutzerin. Eine andere stimmt darauf ein: „Perverser geht es nicht.“

Mehr Themen:

Auf Nachfrage unserer Redaktion konnte Aldi Nord keine detaillierten Informationen mitteilen. Man wollte den Hinweis intern prüfen, so der Discounter.