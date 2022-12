Aldi: Mit DIESEM einfachen Trick kannst du richtig viel Geld sparen

Vor allem in den Supermärkten wie Aldi, Lidl und Co. ist die Inflation für die Kunden deutlich zu spüren. Lebensmittel werden immer teurer und teurer. Kunden müssen daher auch immer tiefer in die Tasche greifen. Allerdings gibt es auch Ausnahmen. Es gibt auch einige Tricks, um ein bisschen Geld beim Einkaufen zu sparen.

Eine Aldi-Kundin hat das jetzt vorgemacht und ihr Ausbeute in den sozialen Netzwerken präsentiert. Im Vergleich zu noch vor einem Jahr geben Kunden immer mehr Geld für Lebensmittel aus. Die Preise steigen stetig. Eine Frau zeigte auf Twitter jetzt allerdings, dass mit einem ganz einfachen Trick, das Einkaufen auch etwas günstiger werden kann.

Aldi: Kundin spart viel Geld beim Einkaufen

Bei ihrem Einkauf konnte sie mehr als 50 Prozent sparen. Wie ist das heutzutage möglich? Die Antwort ist ganz simpel: Sie hatte bei Aldi ausschließlich reduzierte Produkte gekauft, bei denen das Mindesthaltbarkeitsdatum abläuft. „Shotout an meinen Aldi, der gerade Artikel, die in 3-4 Tagen ablaufen, supergünstig verkauft. Schön, dass das vor Weihnachten dann vielleicht noch alles weggeht und nicht weggeschmissen wird“, freut sich die Frau und teilt ihren Einkauf auf Twitter.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf ihrem Foto sind unter anderem einige Veggie-Produkte, Wurst-Aufschnitt und Ravioli zu sehen. 13 Produkte konnte die Frau bei Aldi kaufen und gab laut eigenen Angaben statt 27 Euro nur 11 Euro aus. Dadurch habe sie 16 Euro gespart. „Einkaufen hat mal richtig Spaß gemacht“, freut sich die Frau.

Aldi: Frau kauft günstige Produkte

Mit ihrem Einkauf sorgte sie dafür, dass die Produkte nicht in Müll landen. Allerdings muss sie sich jetzt beeilen. Schließlich laufen einige Lebensmittel davon bald ab.

Mehr News für dich:

An ihr werden sich wohl auch einige weitere Kunden ein Beispiel nehmen. Und auch die Supermärkte werden sich freuen, die Ware noch loswerden zu können.