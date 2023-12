Aldi: Paar kaufte Eier – Schock-Erlebnis beim Frühstück!

Für viele gehört beim Einkauf bei Aldi, Rewe und Co. auch der Kauf von Eiern dazu. Denn nicht nur als Frühstücks-Gericht zubereitet, sind sie aus Küchen weltweit nicht mehr wegzudenken. Auch in Kuchen oder anderen Back-Spezialitäten sind Eier unerlässlich.

Ein Paar aus Großbritannien hatte mit seiner Packung Eier von Aldi auch nur ein einfaches Frühstück im Sinn. Doch als es diese aufschlug, mussten es sich erst mal verwundert die Augen reiben.

Paar ist bei diesem Anblick fassungslos

Normalerweise besteht ein Ei, egal wie groß, aus einer ordentlichen Portion Eiweiß und einem Eigelb beziehungsweise einem Dotter. Anders allerdings die Eier von Chris Tulley und Ciaran Duffy. Denn als die Briten das erste Ei aufschlugen, erblickten sie auf einmal zwei Dotter. Gleiches galt für das zweite Ei. Ein merkwürdiger Zufall, könnte man meinen – doch beim dritten Ei folgte bei den Aldi-Kunden der große Schock. Denn dieses enthielt gleich vier Dotter auf einmal!

Die irre Geschichte berichteten sie dem britischen „Mirror“. „Wir sagten: ‚Oh, das ist eine Überraschung, wie zufällig‘ – dann haben wir sie weiter geknackt und sie waren alle gleich“, erinnert sich Tulley. „Es war komisch, weil wir das noch nie zuvor gesehen hatten. Wie bekommt man so viele Eigelbe in eine Schachtel? Es ist einfach zufällig und seltsam.“

Aldi-Kunden fordern ihr Glück heraus

Chris Tulley und sein Partner sahen die irre Entdeckung als Zeichen an. Denn wie ihre Recherchen ergaben, stehen die Chancen normalerweise elf Milliarden zu eins, dass so ein irrer Fund in ein und demselben Eier-Karton zu finden ist. Kurzerhand kauften sie einen Lotto-Schein, um zu testen, ob die scheinbare Glückssträhne anhalten sollte.

Doch scheinbar sollte ihr Glück nur von kurzer Dauer bleiben. Denn so unwahrscheinlich der Dotter-Fund der Aldi-Eier auch ist, ein Lotto-Gewinn blieb leider aus. Vergessen werden die beiden Briten das Frühstücks-Erlebnis der anderen Art aber sicherlich nicht.