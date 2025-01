Aldi, Edeka, Kaufland und Co.: Jetzt überall veganes Nutella – mit deutlichen Preis-Unterschieden

Nun ist es endlich so weit und zum Jahresbeginn füllen sich die Regale von Aldi, Edeka, Kaufland und Co. auch flächendeckend in Deutschland mit veganem Nutella. Die pflanzenbasierte Alternative zum beliebten Schoko-Klassiker ist nun überall erhältlich.

Wie passend, dass jetzt „Veganuary“ ist – das denkt sich zumindest auch Ferrero. Denn der Januar wird bekanntlich von vielen Verbrauchern genutzt, um mal für einen Monat auf fleischhaltige Zutaten und Gerichte zu verzichten. Ob es dafür das vegane Nutella auf den Frühstückstisch schafft?

Aldi, Edeka, Kaufland und Co. bieten veganes Nutella an

„Nutella Plant-Based“, wie es offiziell heißt, verzichtet vollkommen auf Milch. Wie bei der klassischen Variante dürfen dagegen natürlich Kakao und Haselnüsse nicht fehlen, um den unverkennbaren Geschmack nicht zu verlieren. Der vegane Brotaufstrich wird jedoch noch um neue Zutaten wie Kichererbsen und Reissirup ergänzt.

Zu finden ist das neue Produkt bei Aldi, Edeka und Co. direkt neben dem klassischen Nutella. Der Griff zum veganen Aufstrich könnte jedoch nicht nur vom Geschmack, sondern auch vom Preis abhängig sein. Und wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet, gibt es hier einige gravierende Unterschiede.

Preisunterschiede – SO sparst du

Kaufland und Hit verlangen von ihren Kunden für das 350-Gramm-Glas 3,49 Euro. Der Kilopreis liegt damit bei 9,97 Euro. Und günstiger wird es auch erstmal nicht. Bei Netto und Edeka zahlen Kunden ebenfalls nur 3,49 Euro – allerdings gilt der Preis nur für App-Nutzer.

Seit Jahresbeginn können Kunden bei Netto sowie Edeka von der neuen Payback-Partnerschaft profitieren. Auf das vegane Nutella-Glas gibt es in der App demnach 12 Prozent, alle anderen zahlen 3,99 Euro. Denselben Preis fordern auch Rewe und Lidl, das Kilo kostet damit 11,40 Euro.