Aldi, Edeka, Rewe und Co.: Kunden wegen Änderung bei vielen Produkten auf 180 – „Blödsinn“

Viele Hersteller setzen es bereits um, spätestens im Sommer 2024 ist es in ganz Deutschland-Pflicht – und du wirst es überall bei Aldi, Edeka, Rewe und Co. sofort bemerken. Es geht um eine EU-Regelung, die alle Getränkeflaschen und Tetrapaks betrifft, die zum Teil oder komplett aus Kunststoff bestehen.

Beispielsweise bei Cola-Flaschen ist es schon jetzt der neue Standard: Wenn du den Deckel von der Flasche schraubst, löst er sich nicht vollständig ab, sondern lässt sich nur nach hinten klappen. Bald jedoch soll das bei jeder entsprechenden Flasche im Getränke-Sortiment von Aldi, Edeka, Rewe und Co. so sein. Eine Änderung, die nicht bei allen Kunden gut ankommt.

Aldi, Edeka, Rewe und Co.: Ärger um neue Flaschendeckel

Der Grundgedanke hinter der Idee ist ja nicht schlecht. Wenn man die Deckel nicht abschraubt, bleiben sie häufiger bis zur Pfandrückgabe an der Flasche. Die Folge: Weniger Plastikmüll im heimischen Abfall oder draußen in der Natur. Bei einem Getränk to go soll es ja auch Leute geben, die ihre Plastikdeckel einfach ins nächste Gebüsch werfen.

Doch nicht alle Kunden brechen wegen den „Tethered Caps“ (= „angebundene Kappen“) jetzt in Jubelstürme aus. Die Kritiker des neuen Verschlusses bemängeln auf Twitter die Unhandlichkeit:

Natürlich eine EU-Vorschrift. War ja klar. Freue mich drauf, wenn mir die Flaschen dann demnächst alle beim Wandern im Rucksack auslaufen, weil man die Deckel nicht mehr richtig draufschrauben kann.

Aus meiner Sicht Blödsinn. […] Ich mache diese dranhängenden Deckel grundsätzlich ab. Finde sie gerade bei Tetrapaks super nervig, weil ich zwei Hände zum Einschenken bräuchte.

Ich hatte erst einmal so eine Coca-Cola-Flasche mit dran hängenden Deckel. Ja, richtig draus trinken war schwer.

Aldi, Edeka, Rewe und Co.: Regel gilt ab 2024

Andere Nutzer wiederum befürworten den Grundgedanken, kritisieren allerdings die Umsetzung. „Man muss nicht unbedingt große Kräfte aufwenden oder ein Grobmotoriker sein, um den neuen Verschluss einer Cola-Flasche kaputt zu biegen. Testet das keiner vorher bei Coca Cola?“, fragt ein User.

Mehr News:

Falls man an den Verschlüssen also sogar noch nachbessern muss, ist noch etwas Zeit: Für alle Gertränkehersteller verpflichtend gilt das Gesetz in Deutschland erst ab dem 3. Juli 2024.