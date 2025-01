Aldi, Edeka und Co.: Preis-Wahnsinn beim Kaffee! Machen Kunden DAS noch lange mit?

In der Kaffee-Branche herrscht aktuell das pure Chaos. Preisentwicklungen bringen den Markt durcheinander, Ernteausfälle bedrohen die Vorräte und lassen die Preise explodieren. Für die Kunden von Aldi, Edeka und Co. sind das keine guten Nachrichten.

Allerdings wollen auch die Supermärkte und Discounter nicht jede Preiserhebung mitgehen. Deshalb toben derzeit zwischen Händlern und Herstellern die verrücktesten Preiskämpfe. Mitten drin stehen Aldi und Edeka.

Aldi, Edeka und Co.: Preiskämpfe um Kaffee

Es passiert schon wieder, diesmal mit Kaffee. In den vergangenen Jahren steckte vor allem Edeka öfter in Preiskämpfen mit Lieferanten. Der geforderte Preis der Gegenseite war zu hoch, der Supermarkt weigerte sich, zu zahlen. Die Folge: Die Produkte wurden nicht mehr geliefert. Erst nach einer Einigung fanden die Artikel wieder zurück ins Regal.

Nun ist der Supermarkt erneut im Clinch mit einem großen Kaffee-Lieferanten. JDE Peet’s stellt die beliebte Bohne unter Marken wie Jacobs, Senseo und Tassimo her. Diese werden Kunden nun bald oder auch schon jetzt vergeblich in den Supermarktregalen suchen. Wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet soll die niederländische Firma die Lieferung an Edeka bereits im Herbst 2024 eingestellt haben.

Aldi, Edeka und Co. gegen Hersteller

Auch Aldi Nord werde derzeit nicht beliefert. Zwar gibt der Amsterdamer Konzern gegenüber der „LZ“ an, bereits in Gesprächen mit den Unternehmen zu sein, doch wann die Kunden ihre liebsten Kaffeesorten wieder in den Regalen finden, steht noch in den Sternen.

Derweil steigt der Preis für Kaffee immer weiter. Mittlerweile ist der Rohstoff fast 75 Prozent teurer als noch vor einem Jahr. Dennoch verkauft Aldi seit einiger Zeit Kaffee so billig, dass selbst Tchibo dagegen geklagt hat. Bei Preisen unterhalb der Produktionskosten kann der Gigant nicht mithalten (>>hier mehr dazu). Dennoch hat er nun vor Gericht gegen den Discounter verloren. Verrückte Zeiten!