Aldi, Edeka, Kaufland und Co.: Hamsterkauf-Welle steht bevor – das ist der Grund

Weihnachten naht – und damit das für viele Familien wichtigste Fest überhaupt. Freunde und Verwandte werden eingeladen, es gibt Plätzchen, Torte und abends ein prächtiges Menü. Doch all die Leckereien müssen erst einmal nach Hause geschafft werden. Aldi, Edeka, Kaufland und andere Supermärkte locken die Kunden mit vollen Regalen.

Doch wer denkt, dass er sich mit dem Einkauf Zeit lassen kann, der könnte auf eine Herausforderung stoßen. Hamsterkäufe drohen – verbunden mit vollen Supermarkt-Gängen und leeren Regalen.

Aldi, Edeka, Kaufland und Co. an Weihnachtstagen geschlossen

Wir erinnern uns: Im vergangenen Jahr fiel Heiligabend auf einen Sonntag. Die Gelegenheit, am 24. Dezember zumindest in der ersten Tageshälfte noch letzte Erledigungen machen zu können, bestand nicht. Dementsprechend strömten die Kunden schon am Freitag und Samstag in Massen zu Aldi, Edeka, Kaufland & Co.

In diesem Jahr fällt Heiligabend zwar auf einen Dienstag. Aber wer glaubt, dadurch sei alles viel entspannter, der dürfte sich irren. Auch in den nächsten Tagen ist wieder mit einer Hamsterkauf-Welle zu rechnen. Denn die allermeiste Kunden von Aldi, Edeka, Kaufland & Co. werden nicht schon am Samstag vor Weihnachten die Köstlichkeiten besorgen, die am 24. Dezember oder an den darauffolgenden Feiertagen auf den Tisch kommen.

Am Montag vor Heiligabend drohen Hamsterkäufe

Ob Braten, Gemüse, Baguette oder Käse – das alles möchte man für sich oder seine Lieben doch am liebsten möglichst frisch kaufen und zubereiten. Somit dürften sich diesmal am Montag, 23. Dezember, viele Hamsterkäufer in den Supermärkten und Discountern tummeln. Schließlich müssen die Vorräte dann mindestens bis zum Freitag ausreichen.

Und wer wirklich noch an Heiligabend bei Aldi, Edeka, Kaufland & Co. reinschneien muss, weil er eine Zutat vergessen hat oder die Wurst fürs Weihnachtsfrühstück ganz besonders frisch kaufen möchte, der sollte möglichst schon frühmorgens im Laden stehen.

Hier noch einmal die Öffnungszeiten rund um Weihnachten im Überblick:

• Montag, 23. Dezember: regulär geöffnet

• Dienstag, 24. Dezember (Heiligabend): Die meisten Supermärkte schließen spätestens um 14 Uhr (Ausnahmen möglich)

• Mittwoch: 25. Dezember (1. Weihnachtstag): Geschäfte geschlossen (Ausnahmen möglich)

• Donnerstag, 26. Dezember (2. Weihnachtstag): Geschäfte geschlossen (Ausnahmen möglich)

• Freitag, 27. Dezember: regulär geöffnet

Ausnahmen möglich – das bedeutet, dass zum Beispiel Supermärkte an Flughäfen und Bahnhöfen von den üblichen Ladenöffnungszeiten abweichen dürfen.