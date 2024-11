Edeka, Aldi und Co.: Neues Verbot im Anmarsch? Kunden geraten an der Kasse ins Schwitzen

Energy-Drinks erfreuen sich bei vielen Kunden großer Beliebtheit. Sie verjagen die Müdigkeit, machen leistungsfähiger und können sogar – wenn auch nur kurzfristig – die Stimmung heben – Zucker und Koffein sind dafür verantwortlich.

Doch nun könnten Edeka, Aldi & Co. dem Spaß ein Ende bereiten und ein Verbot durchsetzen. Müssen die Kunden jetzt bangen?

Edeka, Aldi und Co.: Energy-Dosen bald nur noch mit Ausweis erwerbbar?

Grund dafür sind nicht die gestiegenen Exportpreise, sondern der übermäßige Konsum durch Jugendliche, der gesundheitliche Risiken birgt. Trotzdem gibt es in Deutschland bisher kein gesetzliches Mindestalter – so können auch Kinder die Getränke kaufen.

Vor dem Hintergrund der zahlreichen Risiken hat Tschechien den Verkauf von Energy-Drinks an Kinder unter 15 Jahren verboten. Doch was bedeutet das für Deutschland? Werden Edeka, Aldi & Co. nachziehen? Denn bereits im Februar hatte der Bürgerrat für Ernährung eine Stellungnahme an den Bundestag abgegeben, in der eine Altersgrenze von 16 Jahren für Energy-Drinks gefordert wird. Diesem Appell schlossen sich auch zahlreiche Ärzte an.

Kommt jetzt auch eine altersbedinge Einschränkung in Deutschland?

Im Rahmen der Konferenz der Verbraucherschutzminister der Länder im Juni sprach sich die Mehrheit der Minister für ein Mindestalter von 16 Jahren aus. Gegenwind kam dagegen, laut „chip.de“ nur aus Bayern. Man halte eine gesetzliche Regelung für nicht erforderlich, teilte ein Sprecher des Verbraucherschutzministeriums dem Bayerischen Rundfunk mit. Vielmehr liege es in der Entscheidung der Jugendlichen und ihrer Eltern, ob sie Energy-Getränke trinken wollen oder nicht.

Doch offenbar kommen nicht alle dieser Verantwortung nach, denn laut einer Studie des Bundesinstituts für Risikobewertung trinken rund zehn Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland zu viel, und zwar einen Liter oder sogar mehr pro Tag.

Welche Folgen das alles für die Kunden von Aldi, Rewe, Edeka und Co. haben wird, wird sich zeigen. Eventuell muss man bald den Personalausweis vorhalten, bevor man solch ein Getränk oder eine Dose kaufen kann.