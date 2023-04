Edeka, Aldi und Co: Brauereien steht „absoluter Härtetest“ bevor – schauen Kunden bald in die Röhre?

Diese Nachricht dürfte für Kunden von Edeka, Aldi und anderen Supermärkten, die gerne mal das eine oder andere Bier trinken, sehr bitter sein. Denn ausgerechnet im Sommer droht nun ein Engpass. Ob die Kunden von Edeka, Aldi und anderen Supermärkten dann vor leeren Bierregalen stehen müssen?

Edeka, Aldi und Co: Großes Problem für Brauereien bahn sich an

Gerade im Sommer wollen viele Deutsche bei angenehmen Temperaturen gerne ein kühles Bier genießen. Wer nicht in eine Gaststätte oder den nächsten Biergarten gehen möchte, kauft sich gerne im Supermarkt sein Bier. Doch da könnte es im Sommer zu einer unschönen Überraschung kommen. Denn die Brauereien in Deutschland stehen vor einem großen Problem.

Es droht nämlich erneut ein Mangel bei den Bierflaschen. Bei der Versorgung mit Flaschen steht der Branche in diesem Sommer ein absoluter Härtetest bevor“, sagte Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bunds, gegenüber der „WirtschaftsWoche“. Die Gründe dafür seien verschieden.

Gehen den Brauereien die Bierflaschen aus?

„Manche Brauereien mussten sich vielleicht aus finanziellen Gründen mit dem Nachkauf von Neuglas zurückhalten. Andere bekommen einfach nichts, weil die Glashütten nicht liefern können“, so Eichele weiter. Grundsätzlich seien Schwankungen beim Angebot von Glasflaschen normal, aber dieses Jahr könnte es extrem werden.

Auch der Preis für die Glasflaschen sei in letzter Zeit stark angestiegen. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine hätten sie sich sogar verdoppelt. Der Handel selbst sei aber ebenfalls Teil des Problems. „Wie alle Lebensmittelhersteller sind auch die Brauereien von dem immer schärferen Wettbewerb der Handelskonzerne betroffen“, sagte Eichele. Es komme zu einem „ruinösen Preiskampf“. „Die bieten dann zwei Kästen Bier zum Sonderpreis an. Das führt dazu, dass Flaschen und Kästen viel später zurückgegeben werden.“ Wie schlimm es im Sommer wirklich wird, bleibt abzuwarten.