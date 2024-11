Aldi-Kunden verwundert – Discounter überrascht mit neuer Marke

Bist du ein Gewohnheitstier und läufst nur wie ferngesteuert die Gänge nach deinen Lieblingsprodukten ab? Oder bist du eher der Typ Entdecker, der sich bei Aldi, Rewe und Co. die Zeit nimmt, die Regale nach brandneuen Produkten zu scannen?

Vor allem wenn du zu letzterer Kategorie gehörst, wird dich bei der Discounter-Kette Aldi jetzt eine Überraschung erwarten. Denn auf einmal führt das Unternehmen eine völlig neue Marke ein. Kunden ahnen auf den ersten Blick nicht, was dahinter steckt.

Aldi führt plötzlich neue Marke ein

Cucina Nobile, Barissimo, Milsani – Aldi hat viele Eigenmarken im Angebot. Auch im Non-Food-Bereich werden Discounter-Kunden hier bereits mit Marken wie Lacura für Kosmetikartikel konfrontiert. Wer genau hinter den Eigenmarken steckt, kannst du hier nachlesen >>>. Auf einmal lesen Kunden jetzt aber den neuen Namen „Aldi DX“.

Was im ersten Moment wie ein Discounter-eigener Marvel-Film klingt, soll künftig in den Filialen auf Digitalisierungsprojekte und -initiativen hinweisen, wie zunächst die „Lebensmittel Zeitung“ berichtete. Die neue Aldi-Marke steht demnach für „Digital Experience“ und soll „den Handel mit IT- und Datenlösungen neu denken“. Aber nicht in allen Filialen wird die Kundschaft auf die neue Marke stoßen.

Nur diese Filialen werden neue Marke führen

Denn nur bei Aldi Süd soll die neue IT-Marke demnächst zu finden sein. Dafür wurden etwa 3.700 Mitarbeiter in Teams gesteckt, um sich künftig ganz auf „Aldi DX“ und damit internationale Themen wie „den Rollout der elektronischen Preisetiketten und das kassenlose Format Shop & Go“ zu kümmern, heißt es bei der „Lebensmittel Zeitung“.

Dass im neuen Markennamen der Hinweis „Süd“ nicht zu lesen ist, sei dabei kein Zufall. Demnach soll sich Aldi Süd bewusst dafür entschieden haben, um die Zusammenarbeit mit dem Discounter-Bruder Aldi Nord künftig leichter zu machen.