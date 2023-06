Aldi-Kunde kann nicht fassen, was er an der Kasse erlebt – „Maximal gestresst“

Aldi steht niemals still. Immer wieder versucht der Discounter, durch Änderungen den Kunden den Einkauf so angenehm wie möglich zu gestalten. Gleichzeitig hat man dabei aber auch immer die Effektivität im Blick.

Für eine schnellere Abfertigung der Kunden an den Kassen – und dadurch auch eine Verkürzung von Wartezeiten am Fließband – hat Aldi Anfang des Jahres ein neues Kassensystem eingeführt. Nicht alle Kunden sind glücklich damit. Im Netz hagelt es jetzt Kritik für den Discounter. Und der reagiert.

Aldi: Neues Kassensystem polarisiert

Gemütlich einkaufen, aber an der Kasse nicht warten müssen – das klingt wünschenswert. Und viele Aldi-Kunden schätzen die kurzen Wartezeiten. Doch immer wieder beklagen sich Kunden auch, dass man an der Kasse fast schon wie Vieh durchgetrieben wird. Gestresste Kassiererinnen, gestresste Kunden. Alles nur, damit es möglichst schnell geht. Diese Kritik wird nun erneut laut.

Auf Facebook fällt ein Mann nach einem Einkauf bei Aldi Süd ein vernichtendes Urteil. Erstmals erlebte er das neue Doppelkassen-System, das der Discounter in diesem Jahr einführte und an immer mehr Standorten nachrüstet. Wie in anderen Supermärkten und Drogeriemärkten nicht unüblich, können mit dem neuen System zwei Kunden gleichzeitig abgefertigt werden. Während einer bezahlt und seine Waren einlädt, können beim folgenden Kunden bereits die Artikel gescannt werden.

„Werde Aldi in Zukunft meiden“

Klingt nach einer Menge Zeitersparnis, ist für viele aber auch das nächste Level der Hetze. So auch für Michael H. Er schreibt Aldi bei Facebook direkt und öffentlich an und beschwert sich über die Neuerung, die den Einkauf nach seinem Empfinden unschöner macht. „Neue Kassen bei Ali Süd. Die armen Kassiererinnen sind maximal gestresst, da sie jetzt zwei Kunden gleichzeitig abfertigen müssen. Die Kunden werden dazu noch wie kleine Kinder an die richtige Position dirigiert. Fazit: Werde Aldi in Zukunft möglichst meiden.“

Darunter bricht eine regelrechte Diskussion los. Manche Kunden haben kein Verständnis für die Kritik, andere stimmen ihm komplett zu. Dann reagiert auch Aldi selbst.

Der Discounter antwortet: „Wir haben dieses Konzept vorher ausführlich getestet und selbstverständlich werden weiterhin die Kund:innen nacheinander abkassiert. Jedoch gibt es durch die neuen Kassensysteme nun mehr Zeit für unsere Kund:innen, um die Einkäufe wieder in den Wagen zu räumen. Sollte es dir dennoch einmal zu schnell gehen, kannst du unsere Mitarbeiter:innen vor Ort gerne darauf aufmerksam machen, dass sie langsamer kassieren.“