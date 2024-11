Aldi öffnet bald auch sonntags – zumindest HIER

Im Kühlschrank liegt nur noch eine halbe Paprika, das geliebte Pestoglas ist leer und auch sonst sehen die Vorratsschränke in der eigenen Wohnung eher leer als voll aus. Bei einem solchen Szenario würden sich die meisten Menschen aufraffen und sich auf den Weg zu Edeka, Kaufland und Co. machen.

Aber was tun, wenn Sonntag ist? Da bleibt wohl nur der Lieferservice. Doch das könnte sich bald ändern – denn bei Aldi kann man bald auch sonntags einkaufen.

Aldi: Filiale öffnet am Hauptbahnhof

Jetzt ist sogar schon der Mietvertrag unterschrieben, wie Thorsten Puffe, Leiter der Immobilienabteilung von Aldi Süd, der „Frankfurter Neuen Presse“ verriet. Allerdings soll die Kette nicht mitten in der Innenstadt, sondern (demnächst) an einem bekanntem Hauptbahnhof eröffnet werden.

„Wir freuen uns sehr über den Zuschlag für diese attraktive Lage“, schwärmt so der Aldi-Immobilienchef. Und auch die Deutsche Bahn freut sich auf die künftigen („einkaufswütigen“) Fahrgäste. Christopher Wolfahrt, Leiter Vertrieb/Kommerz im Regionalbereich, sagte so, die DB beschreite damit „neue Wege“.

760 Quadratmeter und 365 Tage geöffnet: Discounter verspricht Einkaufsfreude

Aber nicht nur erste Stimmungen, sondern auch weitere Details wurden bekannt! So soll die neue Aldi-Filiale rund 760 Quadratmeter groß sein. Und eben 365 Tage im Jahr geöffnet haben – wobei die genauen Öffnungszeiten allerdings noch nicht verraten wurden. Doch wo liegt dieser neue 7-Tage-Markt? Nicht in NRW – schließlich gibt es in Essen bereits einen solchen Markt (⇾ wir berichteten), nein der Markt eröffnet ganz woanders.

Die Rede ist vom Frankfurt Hauptbahnhof! Also ein perfekter Verkehrsknotenpunkt für alle Reisenden und Touristen. Die müssen sich allerdings noch gedulden, bis sie bei Aldi einkaufen können – die Filiale soll erst im Herbst 2026 eröffnen.