Aldi will DIESE Produkte deutlich günstiger machen – Kunden könnten überall profitieren

Das sind doch mal wieder gute Nachrichten von Aldi! Nach Wochen und Monaten des Aushaltens sinken die Preise endlich wieder. Und das sogar bei besonders essenziellen Lebensmitteln. Allerdings nicht bei Fleisch, das könnte nämlich noch teurer werden.

Dafür drückt Aldi jetzt den Preis bei anderen Produkten sogar noch weiter runter. Ob aufs Brot geschmiert, im Kaffee oder einfach pur – schon jetzt müssen Kunden nicht mehr so tief ins Portemonnaie greifen, um sich diese Lebensmittel leisten zu können.

Aldi drückt Preise für Milchprodukte

Werden Käse, Joghurt, Milch, Quark und Butter demnächst noch günstiger? Wie die „Lebensmittelzeitung“ schreibt, will der Discounter nach ersten Preissenkungen nun noch weitergehen. Der Grund dafür ist die immer günstiger werdende Rohmilch. Und die kostet nicht mehr so viel, weil so viel produziert wird.

Die Lager seien bis zum Bersten gefüllt, wie Experten beurteilen. Das liege wiederum daran, dass den Herstellern aufgrund „historischer Kostensteigerungen“ mehr gezahlt wurde. Infolge wurde die Milch teurer und Kunden haben weniger gekauft. Doch jetzt, wo so viel überproduziert wurde, drückt das auf den Preis. Darum wird auch der Discounter neu mit den Molkereien verhandeln. Dabei dürften Preissenkungen für die Kunden rausspringen.

So günstig ist die Milch jetzt beim Discounter

Aldi Süd beispielsweise hat die Biovollmilch um zehn Cent auf nur noch 1,35 Euro gedrückt. Und auch bei der Tierwohlmilch und der Bio-Heumilch ging der Preis um zehn Cent runter.

Wenn die Händler nun allerdings neu verhandeln und günstigere Abnahmepreise erzielen sollten, dürfte das die Molkereien und Milchbauern heftig treffen. Denn die haben seit Herbst – genau wie alle anderen – mit höheren Energiekosten zu kämpfen. Diese Verluste sollten mit den angezogenen Preisen ausgeglichen werden. Sinken diese nun wieder, könnte es erneut kriseln.