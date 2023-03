Aldi: Änderungen in allen Filialen! Beim Kauf dieser Produkte müssen Kunden umdenken

Für Discounter wie Aldi ist es sehr wichtig, dass sie immer auf dem neuesten Stand der Technik bleiben. So müssen auch die Kunden des Discounters dementsprechend mit der Zeit gehen.

Nun hat sich Aldi dazu entschieden, in einer Abteilung eine größere Änderung vorzunehmen. Doch dabei geht es nicht etwa darum, dass den Kunden etwas leichter gemacht wird, sondern der Discounter zieht selbst einen Vorteil aus der Neuerung.

Aldi nimmt Änderung in den Filialen vor

Viele Neuerungen bei Supermärkten und Discountern sollen dafür sorgen, dass immer mehr Kunden zum Einkauf in die Filialen strömen. Doch manchmal haben die Änderungen auch einen ganz anderen Hintergrund – wie in diesem Fall.

++ Aldi, Lidl und Co. wollen tricksen – das müssen Kunden beachten ++

Aldi rüstet nämlich seine Kühlregale um. Grund der ganzen Aktion ist, dass die Discounter-Kette weniger Energie verbrauchen und klimaneutraler arbeiten möchte. In einigen Filialen wurde die Maßnahme laut „Chip.de“ bereits umgesetzt. Doch es sollen noch viele weitere folgen.

DAS soll geändert werden

Bei dem Discounter sollen nun Kühltheken mit Türen bei der Fisch- und Fleischtheke eingesetzt werden. Kunden müssen also erstmal die Türen öffnen, um an die Waren zu kommen. Ab April 2023 soll das dann in allen Filialen des Discounters eingeführt werden. Auch bei den Kühltheken für Milch-, Käse-, Wurst- und Joghurtprodukte sollen die neuen Türen kommen.

Weitere spannende Themen:

„Die Erweiterung der Kältekette um Türen ist ein wichtiger Beitrag, um den Energieverbrauch in unseren Filialen weiter zu senken“, sagt Dr. Julia Adou, Leiterin Corporate Responsibility bei Aldi Süd. Bei anderen Supermärkten sind Kühltheken mit Türen schon länger im Einsatz. Teilweise haben diese sogar Sensoren, die sie öffnen, wenn sich ein Kunde nähert. Bei Aldi müssen die Kunden das wohl selber machen. Der Umwelt zuliebe dürfte das aber wohl nur wenige ärgern.