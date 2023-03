Aldi: Eklat um Backwaren – als ein Kunde DAS macht, greift ein Mitarbeiter sofort ein

Nicht zu fassen! Ein simples Croissant löste am Dienstag, den 28. März, einen Riesen-Streit in einem Aldi in Frankfurt aus. Bei dem wurden sogar Kunden verletzt.

Doch eskalierte es erst, als sich andere Kunden in den Streit einmischten. Plötzlich ging einer auf den anderen los und Waffen wurden mitten im Aldi gezogen.

Aldi-Streit eskaliert komplett

In dem Discounter an der Berger Straße beobachtete der dortige Ladendetektiv gegen 15.00 Uhr, wie sich ein Mann einfach ein Croissant aus der Backstation nahm und herzhaft hineinbiss. Danach packte er es aber nicht in eine Tüte, sondern legte es dreist wieder zurück in die Auslage. Als der 48-Jährige den Mann auf sein Fehlverhalten ansprach, kam sofort ein 70-Jähriger um die Ecke und stellte sich auf die Seite des Kunden.

Er beschimpfte den Ladendetektiv, woraufhin sich ein 39-Jähriger sofort auf die Seite des Angestellten schlug. Die beiden stritten sich immer heftiger, auch noch im Ausgangsbereich. Plötzlich wurde aus dem verbalen Gefecht ein körperliches, als der Jüngere dem Älteren gegen die Brust tritt. Der reagierte und benutzte seine Gehhilfe als Schlagstock und schlug damit mehrfach auf den 39-Jährigen ein. Der warf einen Einkaufswagen auf den 70-Jährigen. Da war aber noch nicht Schluss.

Polizei muss eingreifen

Als der Ladendetektiv dazwischengehen wollte, ging der 39-Jährige, kam jedoch mit einem Metallmast mit Verkehrsschild zurück, um den älteren Mann erneut anzugreifen. Nun konnte der Angestellte jedoch schlichten und überredete den Angreifer, seine „Waffe“ fallen zu lassen. Dann zückte er allerdings ein Teppichmesser.

Das brachte einen 14-Jährigen auf den Plan, der ungeachtet der drohenden Gefahr den 39-Jährigen provozierte. Er habe ebenfalls eine Waffe, sagte er. Daraufhin drückte der Mann den Jungen gegen die Fensterscheibe und trat ihn gegens Bein – er verletzte ihn dabei leicht.

In dieser Situation konnte auch die Polizei endlich eingreifen. Die nahm sowohl den 39-Jährigen als auch den 70-Jährigen fest, die offenbar unverletzt geblieben waren. Während des Einsatzes – auch aufgrund mehrerer Streifenwagen – geriet der Verkehr vor dem Discounter in Stocken.