Aldi-Kunden überrascht – Discounter kann es nicht mehr verstecken

Immer wieder werden Marken, Discounter oder auch Lebensmittel von den verschiedensten Organisationen und Forschungsinstituten untersucht und gekürt. Was beispielsweise beim Öko-Test schlecht abschneidet, landet bei vielen Verbrauchern gar nicht erst im Warenkorb. Auch Aldi ist seit Jahren immer wieder Bestandteil verschiedener Rankings gewesen – so auch wieder in diesem Jahr.

Das Marktforschungsunternehmens „YouGov“ hat sich im Oktober wieder einmal der größten Marken in Deutschland angenommen und die Top 10 unter ihnen gekürt. Und diesmal taucht auch Aldi im Ranking auf.

Aldi überrascht in neuem Ranking

„YouGov“ kürt seit bald 10 Jahren die besten Marken Deutschlands in Kooperation mit dem „Handelsblatt“. In diesem Jahr wurden erneut über 1.000 verschiedene Marken nach ihrer Qualität, ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis, Image und Gesamteindruck bewertet, aber auch nach der Kundenzufriedenheit und deren Weiterempfehlungsbereitschaft. Die Bewertung reicht dabei von besonders schlecht (-100) bis exzellent (+100).

Zum dritten Mal in Folge hat es der Online-Bezahldienst PayPal auf den ersten Platz des Rankings geschafft. Platz Zwei belegt erneut die Drogeriekette dm. Doch gibt es unter den „Marken des Jahres 2024“ in diesem Jahr auch zwei Überraschungen. Eine davon ist Aldi.

Aldi schafft es in die Top 10

Der Discounter hat es unter die Top 10 geschafft, zwar knapp auf den neunten Platz, aber immerhin. Eine so gute Bewertung hat das Unternehmen seit dem Start des Rankings 2015 nicht erreicht. Es steht sogar noch über dem anderen Einsteiger in die Top 10: Amazon. Auch andere deutsche Marken können in diesem Jahr besonders punkten, auch zur Freude des Forschungsunternehmens.

Hier die Top 10:

Platz Marke Bewertung 1 PayPal 51,3 2 dm 48,7 3 Samsung 46,3 4 Lego 46,3 5 Bosch 45,3 6 DHL 42,8 7 Nivea 42 8 Adidas 41,1 9 Aldi 39,7 10 Amazon 39,4 Quelle: YouGov

Felix Leiendecker, Head of Products Team DACH bei YouGov, zeigt sich stolz, „dass besonders deutsche Marken wie dm, Bosch und Nivea auf den verschiedenen Index-KPIs und Ebenen unter deutschen Verbrauchern punkten und ein besonders hohes Markenimage haben.“

