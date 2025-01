Aldi: Discounter bald komplett verändert? Ankündigung löst Fan-Diskussion aus

Logo, Slogans und der typische Aufbau von Supermärkten und Discountern – diese Kleinigkeiten brennen sich tief in die Köpfe der Kunden von Aldi, Rewe & Co. ein. Und wer einmal die Regale eines Discounters entlanggeschlendert ist, erkennt das vertraute Logo schon aus der Ferne.

Kein Wunder also, dass viele auf Anhieb wissen, bei welchem Markt sie gerade sind. Doch Aldi hat nun eine Überraschung parat, die die Fans aus dem Häuschen bringt – und für eine gehörige Portion Verwirrung sorgt.

Aldi: Discounter kündigt Logo-Veränderung an

Jetzt sorgt Aldi für Aufsehen, als das Unternehmen ein „Fresh-Up“ anpries. Ein alter Hut, könnte man meinen. Schließlich hat der Discounter schon öfter mit neuen Angeboten und Aktionen für Freude und Wirbel gesorgt. Aber jetzt geht es um das Logo! Genau, das leuchtende Schild, das aus der Ferne signalisiert, dass hier ein Aldi-Markt zu finden ist. Doch was steckt dahinter?

Die Antwort: Aldi will sich nicht etwa neu erfinden, sondern vielmehr einen anderen Discounter auf die Schippe nehmen. Schließlich sorgte Walmart mit seinem frisch überarbeiteten Logo samt neuem Schriftzug kürzlich für einen regelrechten Lacher im Discounter-Universum. Und wie reagiert Aldi darauf? Mit einem cleveren Instagram-Post. Auf dem offiziellen Account wurde ein Vorher-Nachher-Bild des Aldi-Logos gepostet, begleitet von der Zeile: „Hab gehört, wir machen einen Logo-Fresh-Up.“

Aldi: Gag sorgt für Fan-Lacher

Die Reaktion der Kunden? Ein Durcheinander an verwirrten Kommentaren. „Ich versteh es nicht“, schrieb eine Userin, die wohl darauf wartete, dass sich tatsächlich etwas am Logo ändert. Doch der Clou: Nichts hatte sich verändert! Der Post war ein geschickt inszenierter Spaß. Und der kam an – das Social-Media-Team von Aldi bekam so ordentlich Lob.

„Das Social-Media-Team braucht eine Gehaltserhöhung“, schrieb ein amüsierter Nutzer. Ein anderer ergänzte: „Wenn Walmart-Shopper das lesen könnten, wären sie sauer.“ HIER kannst du dir das „veränderte“ Logo ansehen.

Ein kleiner viraler Spaß, der den Aldi-Kunden wohl mehr als gefallen hat. Ob Walmart auf den Zug aufspringt und reagiert? Da muss man wohl abwarten und die Gossip-Daumen drücken. Eines ist sicher: Es bleibt spannend.