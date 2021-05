Aldi: Günstig einkaufen! Discounter plant diesen Hammer

Tolle Nachrichten für alle Aldi-Kunden!

Aldi möchte seine Eigenmarken noch günstiger machen. Das berichtet die „Lebensmittel-Zeitung“.

Der Discounter ergänzt sein Angebot um besonders günstige Artikel. Außerdem sollen Veränderungen an den Packungsgrößen vorgenommen und die Kommunikation auf den Preis fokussiert werden.

Aldi startet eine Preis-Offensive! Foto: Steinberg / Förster / dpa

Aldi greift neu an

Damit will Aldi seine verlorenen Marktanteile zurückgewinnen. Dabei spielen vor allem die Eigenmarken eine große Rolle. Die Preiswürdigkeit stellt der Discounter hierbei besonders heraus. Das gilt sowohl für Aldi Nord als auch für Aldi Süd.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Dabei soll zu den jeweiligen Warengruppen als Ergänzung noch ein besonders preisgünstiges Produkt platziert werden. So gibt es beispielsweise schon einen Schoko-Vanille-Pudding für nur 19 Cent. Mit 70 Gramm ist dies aber auch eine vergleichbar kleine Portion.

Aldi legt viel Wert auf seine Eigenmarken

Doch nicht nur in der Kühlung, sondern auch in anderen Bereichen gibt es Überlegungen, das Sortiment, um preisgünstigere Artikel zu ergänzen.

Den größten Teil des Sortiments bei Aldi machen noch immer die Eigenmarken aus. Laut der Lebensmittel-Zeitung analysiert Aldi grade sein gesamtes Sortiment intensiv.

Der Discounter will seine Preisvorteile dann auch besser nach außen hin kommunizieren, heißt es in der „Lebensmittel-Zeitung“. In Handzetteln sollen Marken direkt mit Eigenmarken verglichen werden. Eine Packung Leibniz-Kekse wird für 99 Cent angeboten. Die Eigenmarke zum Preis von 1,19 Euro direkt daneben wird mit der Aufschrift versehenen „Extragroße Packung 2x200 Gramm“.

Man darf also gespannt sein, welche Neuerungen man zukünftig bei seinem Aldi-Einkauf so entdeckt… (cf)