Unfassbarer Betrug bei Aldi – Opfer versteht die Welt nicht mehr

Eigentlich wollte er nur eben seinen Wochen-Einkauf bei Aldi erledigen – doch dann folgten unschöne Szenen. In einer Filiale des Discounters spielte sich ein Betrug ab, der an Dreistigkeit eigentlich kaum noch zu überbieten ist.

Betrüger gibt es überall: Erst kürzlich berichteten wir von einer dreisten Phishing-Masche bei Paypal-Kunden. Betrüger wollten an das Geld und die Daten ihrer Opfer. Wie sie dabei vorgingen, erfährst du hier >>> Doch Betrüger sind nicht nur im Netz unterwegs, sondern auch auf offener Straße. Diese schmerzliche Erfahrung musste jetzt ein Aldi-Kunde machen.

Aldi-Kunde möchte nur Gutes tun – und wird übel ausgenutzt

Wer etwas Gutes tut, der sollte eigentlich auch Gutes zurückbekommen. Doch ein Kunde der Discounter-Kette Aldi bekam jetzt das genaue Gegenteil zu spüren. Das Online-Portal „Oberpfalz Echo“ berichtet von dem mehr als dreisten Fall, der einem Mann sprachlos zurücklassen sollte.

Es geschah am Dienstag (14. November) in einer Aldi-Filiale in Vohenstrauß (Bayern). Ein Mann traf dort zwischen 11 und 11.30 Uhr auf eine Frau, die angeblich Spenden für einen Akustik-/Gehörlosenverein sammelte. Die Frau hatte Unterlagen in der Hand. Deswegen glaubt der Mann ihr.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen

Er beschloss, Gutes zu tun – und wollte 10 Euro spenden. Er hatte jedoch nur einen 20-Euro-Schein dabei. Die Frau gab an, dass sie den Schein eben an der Kasse wechseln wolle – doch Pustekuchen! Der Mann wartete, die Frau war wie vom Erdboden verschluckt.

Er beschreibt sie als etwa 30 bis 40 Jahre alt, klein, zierlich. Die Frau hat schwarze Haare. Du kannst Hinweise zu der potenziellen Betrügerin geben? Dann melde dich bei der Polizeiinspektion Vohenstrauß unter der Telefonnummer 09651/92010. Bleibt nur zu hoffen, dass der spendenwillige Mann seinen Glauben an das Gute trotzdem nicht verloren hat.