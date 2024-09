Aldi geht Anzeigenhauptmeister ins Netz – „Deutscher geht’s nicht“

Seit einigen Monaten sorgt er für Angst und Schrecken bei Autofahrern in Deutschland: der Anzeigenhauptmeister alias Niclas Matthei. Während Teilnehmer im Straßenverkehr sich oft hinter der Anonymität verbergen, um ordnungswidriges Verhalten anzuprangern und zu melden, steht der Anzeigenhauptmeister offen zu seinem Hobby und seiner Mission.

Doch nicht nur Privatpersonen müssen sich vor dem Gesetzesverfechter. So geriet kürzlich auch Aldi Nord in sein Visier, kassierte einen öffentlichen Rüffel.

Aldi Nord von Anzeigenhauptmeister bloßgestellt – „Schlechte Werbung“

Anfang August machte Niclas Matthei sein Vorgehen gegen Aldi Nord öffentlich, markierte den Discounter auf Facebook, nachdem er einen Werbehänger auf einem Parkplatz gesichtet hatte. „Aldi Nord, das hier ist ja echt verdammt schlechte Werbung“, heißt es in dem Beitrag. Und weiter: „Vor einigen Tagen stellte der Anzeigenhauptmeister auf dem Parkplatz der Filiale in Gräfenhainichen diesen Werbeanhänger fest. Die TÜV-Plakette des Werbeanhängers ist seit fast einem Jahr abgelaufen! Das darf doch wohl nicht wahr sein, dass Aldi hier Werbung mit so einem Anhänger macht!“

Das ist allerdings nicht das Einzige, was sich die Filiale hat zuschulden kommen lassen: „Noch dazu steht der Anhänger nur 30 Meter vom Eingang der Filiale entfernt, auf drei Kundenparkplätzen. (Als ob man diese Filiale ohne diesen Werbeanhänger nicht sehen würde…)“.

Der Anzeigenhauptmeister machte kurzen Prozess, meldete den Sachverhalt als Anzeige an das Polizeirevier Wittenberg. „Den Halter des Anhängers erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro sowie einen Punkt im Fahreignungsregister“, erklärt er.

Aldi Nord reagiert: „Adlerauge des Anzeigenhauptmeisters“

Auf Facebook gibt es von Aldi Nord keine Stellungnahme zu der Aktion des Anzeigenhauptmeisters, auf Instagram laut Angabe von Matthei aber schon. So kommentierte Aldi Nord unter einem entsprechenden Beitrag: „Wir nehmen euer Anliegen hierbei ernst und haben den Hinweis bereits intern weitergegeben. Das Adlerauge des Anzeigenhauptmeisters ist wie immer stets zu Diensten und hilft selbst unseren Aldi-Anhängern dabei, ihre Pflicht zu erfüllen, danke dafür.“

Und auch wenn der Anzeigenhauptmeister Aldi Nord „schlechte Werbung“ bescheinigt, so ist doch eher das Gegenteil der Fall. In den Kommentaren auf Facebook schlagen sich viele auf Seite des Discounters. „Wenn man sonst keine Probleme hat, dann kümmert man sich um so ’nen Scheiß. Herzlichen Glückwunsch“, kommentiert jemand. „ALDI muss weg! ALDI muss weg! Die Rechtsabteilung wird sich kringelig lachen“, findet ein anderer. „Deutscher geht’s nicht“, erklärt ein weiterer.