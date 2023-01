Aldi: Änderungen im Produkt-Sortiment – DAS hat es damit auf sich

Bereits in den kommenden Wochen wird sich in den Märkten der Discounterkette Aldi etwas ändern: Das Unternehmen möchte sein Sortiment verändern – und macht damit auch einen enorm wichtigen Schritt für die Zukunft.

Wer in nächster Zeit durch seinen Aldi-Markt schlendert, dem dürfte sicherlich etwas auffallen. Neben den bisherigen Angeboten wird es nämlich einen Zuwachs an Artikeln geben. Für diese Entscheidung hat der Discount-Riese auch einen ganz bestimmten Anlass!

Aldi kooperiert mit Bio-Verband

Seit diesem Jahr besteht eine Kooperation zwischen Aldi und dem größten internationalen Bio-Verband Naturland. Bereits seit längerer Zeit finden Kunden in den Regalen zahlreiche Bio-Produkte – in Zukunft soll es davon noch mehr Auswahl geben.

Durch die Zusammenarbeit mit Naturland stärkt Aldi nicht nur die 140.000 Landwirte in 60 Ländern der Erde, sondern setzt auch ein wichtiges Zeichen für mehr Artenvielfalt. Selbstverständlich profitieren auch die Kunden davon: Sie erhalten von nun an hochwertige Bio-Produkte zu den gewohnten Aldi-Discounter-Preisen.

Aldi setzt auf mehr Nachhaltigkeit

„Unser Ziel ist es, nachhaltiges Einkaufen für alle leistbar zu machen und dazu beizutragen, die Landwirtschaft in Deutschland zu transformieren“, erklärte Dr. Julia Adou, Director Corporate Responsibility von Aldi Süd, in einer offiziellen Mitteilung auf der Website des Unternehmens.

Mit Naturland holte sich Aldi für seinen Ausbau einen starken Partner an seine Seite – immerhin steht der Verband mittlerweile schon seit 40 Jahren an der Spitze des öko-sozialen Umbaus unserer Landwirtschaft. Kriterien wie nachhaltige Produktion, aber auch die entsprechende Entlohnung der Landwirte stehen für den Verband an oberster Stelle. Aldi-Kunden können zukünftig also mit bestem Gewissen die neuen Bio-Artikel in ihren Einkaufswagen laden!