Aldi: Kundin mit kurioser Anfrage – so eine Antwort vom Discounter hast du wohl noch nie gesehen

In der Adventszeit freut sich doch wirklich jeder über einen Adventskalender oder nicht? Jeden Tag ein Türchen öffnen und dann steht Weihnachten auch schon vor der Tür. Etwas enttäuschend war dabei aber die Erfahrung einer Kundin, die das Produkt bei Aldi erworben hatte.

Anscheinend hatte sie einen Adventskalender bei Aldi für ihren Hund gekauft. Doch dessen Enttäuschung hielt sich wohl in Grenzen, wie sie – oder besser gesagt ihr Hund – auf der Facebook-Seite des Discounters erzählen. Aus Sicht ihres Hundes schildert sie die Ereignisse.

Aldi: Hund will erstes Türchen aus Adventskalender fressen – und wird enttäuscht

„Voller Vorfreude erwartete ich heute mein erstes Leckerli aus meinem ersten eigenen Adventskalender. Mein Frauchen öffnet das Törchen für mich! Und da! Endlich!“

Eine Aldi-Kundin hat nach dem Öffnen des Adventskalenders beim Discounter nachgefragt. So eine Anfrage hast du sicher noch nicht gesehen. (Symbolbild) Foto: imago images

Doch nichts endlich. Nach mehreren Punkten berichtet sie weiter: „Aber.. Was ist denn los? Sie schaut mich ganz traurig an..Während mir schon die Sabber an der Lefze runter läuft.. Das Törchen ist leer..Meine Ohren gehen runter..Mein Kopf senkt sich..Und ich tapsel mit meinen alten Knochen zurück auf mein Kissen..“

Der Hund Jimmy erklärt weiter: „Ich lege mich enttäuscht hin und versuche mit dem Gedanken ,,morgen wirds bestimmt was geben.." einzuschlafen. Drückt mir die Pfoten.. Mit freundlichen Grüßen,Jimmy, 15, Dackelmix“

Ach, wie traurig! Eine andere Nutzerin will helfen und meint, dass es ja sein könnte, dass das Leckerli dennoch da sei, nur vielleicht nach unten im Kalender durchgerutscht ist. Aber das wird Jimmy dann wohl erst in den kommenden Tagen feststellen können, wenn er weitere Türchen öffnen darf.

Diesen traurigen Hund kann Aldi einfach nicht unkommentiert in seinem Körbchen sitzen lassen. Der Discounter antwortet in einem emotionalen Post dem Hund! Und richtet seine Worte daher auch direkt an den Dackel Jimmy.

Aldi antwortet dem Dackel Jimmy

Der Discounter schreibt: „Lieber Jimmy,deine Enttäuschung kann ich verstehen, so sollte der Tag heute natürlich nicht beginnen! Aber sei gewiss, dass du nichts falsch gemacht hast und dein Frauchen auch nichts vor dir versteckt hat. Und vor allem: lass den Kopf nicht hängen, denn Hilfe ist unterwegs! Also raff dich nochmal aus deinem Körbchen auf und stupse schnell dein Frauchen an, dass sie sich bitte an unseren Kundenservice wenden soll.“

Die Kollegen könnten dem enttäuschten Hund sicher weiterhelfen. Die Besitzerin bedankt sich für die Antwort. Bleibt zu hoffen, dass in Türchen 2 wirklich ein Leckerli auf den älteren Dackel wartete. (js)