Aldi-Kunden dürfen Einkauf nicht mitnehmen – klare Ansage des Discounters

Eine Aldi-Kundin machte beim Discounter zuletzt eine äußerst unschöne Erfahrung. Denn am Ende ging sie mit leeren Händen nach Hause. Ein Schicksal, das zuletzt mehrere Kunden mit ihr teilten. Aber eins nach dem anderen.

Auch Aldi bietet seinen Kunden mittlerweile einen Abhol-Service an. Kunden haben dabei die Möglichkeit ihre Lieblings-Produkte vorab online zu bestellen, um sie dann in der Filiale abzuholen, wo sie bereits zusammengepackt wurden.

Aldi und der Abhol-Service

Speziell während der Corona-Pandemie erfreuten solche Angebote sich großer Beliebtheit. Denn durch diese Art des Einkaufens entstand quasi kein Kontakt zu anderen Kunden.

Doch auch nach den ganzen Lockdowns nutzen viele Kunden von Aldi und Co. solche Abhol-Angebote. Denn dadurch sparen die Kunden eine Menge Zeit. Schließlich müssen sie nicht erst in den Filialen ihre Wunschware zusammensuchen.

Auch interessant: Aldi-Mitarbeiterin packt aus: „Was viele Kunden nicht wissen“

Zuletzt kam es bei Aldi allerdings das eine oder andere Mal zu Problemen, als Kunden ihre Einkäufe beim Discounter abholen wollten. Exemplarisch schilderte eine Kundin bei Facebook das Problem: „Ich habe für heute eigentlich eine Lieferung abholen wollen. Jedenfalls habe ich popelige Baumkuchenspitzen mit Rum dabei gehabt, wofür ich anscheinend meinen Ausweis zur Abholung in diesen Kartenhalter stecken sollte.“

So weit, so normal. Doch dann wurde es brenzlig: „Das Problem war, mein Ausweis wurde nicht erkannt. Ich habe das Ganze mehrmals versucht, den Ausweis hin und her gedreht, nichts passiert.“

Als sie in der Filiale um Hilfe bat, wurde die Kundin nur an den Online-Support verwiesen. Doch dieser konnte auch nicht helfen. Wie sie dann erfuhr, hätten wohl viele Kunden bereits über dieses Problem geklagt.

Aldi antwortet

Aldi Süd reagierte umgehend und musste klarstellen: „Eine Alterskontrolle bei Alkohol- und Tabakprodukten ist immer notwendig, unabhängig von der Menge oder Art des Artikels. Zur Abholung altersbeschränkter Produkte wird dein Alter mit einem Personalausweis oder Führerschein verifiziert, und beachte die Abbildung an der Abholstation zum richtigen Scannen deines Ausweises, da dieser sonst nicht erkannt werden kann.“