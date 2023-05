Airbnb: Frauen heimlich in Ferienwohnung gefilmt – ausgerechnet HIER finden sie die versteckte Kamera!

Davor haben viele in ihrem Urlaub Angst: In der Ferienwohnung beobachtet werden. Vor allem in einem Airbnb machen sich viele Übernachtungsgäste deswegen sorgen – in diesem Fall sogar zurecht.

Ein paar Freundinnen haben sich vor wenigen Wochen ein Airbnb in Kanada gemietet, um dort zu feiern. Doch dann wurde einer von ihnen plötzlich mulmig.

Airbnb: Frauen entdecken Kameras im Badezimmer

Eine Frau aus Vancouver, Kanada, erzählte in einem TikTok-Video, was ihr und ihren Freundinnen im Urlaub an der Küste passiert war. Sie und 14 weitere Mädels hatten zum 30. Geburtstag ihrer Freundin ein Airbnb gebucht, um den Anlass gebührend zu feiern. Ein Mädchen hatte jedoch ein ungutes Gefühl und fühlte sich beobachtet. Die anderen aber sagten ihr, sie sei paranoid und gaben nichts auf ihre sorgen.

Die Frau machte sich schließlich mit der Taschenlampe auf und untersuchte das gesamte Haus. Dabei ging sie sehr gründlich vor – und wurde fündig. Zum Entsetzten aller fand sie doch tatsächlich eine Kamera im Badezimmer. Und die bot Spannern einen uneingeschränkten Blick auf die Dusche.

Unglaubliches Kamera-Versteck

In einer kaputten Steckdose hatte jemand eine kleine Kamera versteckt. Als die Frauen die sahen, rasteten sie total aus und riefen die Polizei. „Wir haben da drin geduscht und noch ganz andere Sachen gemacht“, schämte sich die TikTok-Nutzerin. Was dort genau vorgefallen war, wollte sie nicht näher beleuchten.

Nach der Entdeckung hielt es die Truppe nicht länger im Haus aus. Als die Polizei das Gebäude durchsuchte, entdeckte sie die Kamera. „Ein Teil von mir konnte nicht glauben, dass es real war – und dann fanden sie die Kameras“, teilte die Nutzerin ihre Eindrücke mit der Community. Und die Moral von der Geschicht? „Checke immer die Steckdosen in deinem Airbnb“, rät sie. „Und höre immer deinen paranoiden Freunden zu.“

Airbnb bezieht Stellung

Im Nachhinein würde die Nutzerin gerne wissen, ob sie und ihre Freundinnen gegen den Vermieter klagen können. Wie sie weiter unten in den Kommentaren unter dem Video erwähnt, habe sie bereits Kontakt zur Vermieterin aufgenommen, die allerdings nichts von den Kameras gewusst haben will. Sie hatte die Wohnung ebenfalls nur angemietet.

Wie „The Independent“ berichtet, wurde das Airbnb mittlerweile von der Webseite gesperrt. „Wir verbieten versteckte Kameras und haben dem Gast zuvor eine Rückerstattung gewährt, während wir diesen Vorwurf untersuchen“, so ein Sprecher des Unternehmens.