Beliebtes Kreuzfahrt-Ziel mit drastischer Maßnahme – jetzt reagiert Aida

Entspannt an Deck eines Kreuzfahrtschiffes von Aida, Mein Schiff und Co. liegen, sich verwöhnen lassen und dabei die Welt bereisen und die schönsten Orte entdecken: Davon träumen viele Menschen. Gerade jetzt ist die Versuchung groß, dem Wetter zu entfliehen und eine Reise in den Süden anzutreten. Doch auch, wer sich nicht gerne in der Sonne bräunt, kommt bei einer Kreuzfahrt auf seine Kosten. Gerade Routen durch Skandinavien werden immer beliebter.

Vor allem ein Reiseziel hat es den Aida-Passagieren besonders angetan: Norwegen, das Land der unberührten Natur, der Wikingerstädte und der Fjorde. Ist damit jetzt Schluss?

Kreuzfahrtschiffe sind für Norwegen Fluch und Segen zugleich: Was auf der einen Seite hohe Einnahmen für das Land bedeutet, ist auf der anderen Seite katastrophal für die Umwelt. Das umweltbewusste Norwegen hat deshalb strenge Maßnahmen ergriffen: Im Nærøyfjord, Aurlandsfjord, Geirangerfjord, Sunnylvsfjord und Tafjord gelten daher strenge Umweltauflagen. Dazu gehören ein Verbot der Abwassereinleitung und strengere Grenzwerte für Schwefel- und Stickoxide. Nun geht das beliebte Kreuzfahrtziel einen Schritt weiter und zwingt auch Aida, Mein Schiff und andere Reedereien zum Handeln.

Im Jahr 2026 will Norwegen noch mehr für die Umwelt tun: Das Land plant eine Regelung, nach der nur noch emissionsfreie Schiffe in die fünf am stärksten geschützten Fjorde einfahren dürfen. Doch die meisten Kreuzfahrtriesen erfüllen diese Bedingung nicht – muss die Reise für Kreuzfahrtlieber in die Fjorde jetzt ausfallen?

Die Kreuzfahrtreederei geht mit

Die genauen Bedingungen stehen noch nicht fest, aber Aida hat bereits angekündigt: „Wir sind entschlossen, eine Vorreiterrolle in der nachhaltigen Kreuzfahrt einzunehmen, indem wir zielfördernde Klimamaßnahmen unterstützen, zu einer Kreislaufwirtschaft beitragen, mit den Gemeinden, die wir besuchen, zusammenarbeiten und unseren Treibhausgasausstoß reduzieren“, so Aida Cruises gegenüber der „Ostsee-Zeitung“. Das klingt dann ja ganz danach, dass Aida die strengen Auflagen von Norwegen einhalten möchte.

Seit Jahrzehnten wird über die Umweltbelastung durch Kreuzfahrtschiffe diskutiert. Viele Forscher des Landes arbeiten an einer umweltfreundlichen Lösung für die Kreuzfahrtriesen. Norwegen geht einen entscheidenden Schritt in Richtung Naturschutz und die Kreuzfahrtreederei Aida macht es vor: Auch sie sind offen für den Wandel. Inwieweit sich das durchsetzen lässt, bleibt abzuwarten.