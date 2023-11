Kreuzfahrt: Schiff startet ohne Passagiere an Bord – dahinter steckt ein ernster Grund

Kreuzfahrten gehören zu den beliebtesten Arten zu reisen, vereinen sie doch für die Gäste gleich mehrere Aspekte. Man kann während einer Kreuzfahrt viele verschiedene Orte sehen, gleichzeitig hat man Luxus an Bord und die Vorteile eines Hotels. Auch der Blick auf das offene Meer macht für viele Menschen den Charme einer Kreuzfahrt aus.

In der Nordsee schippert jetzt allerdings ein Dampfer umher, auf dem sich keine Passagiere befinden. Das Kreuzfahrtschiff Carnival Jubilee hat bereits am 7. November erstmals abgelegt.

Kreuzfahrt: Darum fährt Schiff ohne Passagiere

Wie „Schiffe und Kreuzfahrten.de“ berichtet, befindet sich die Carnival Jubilee aktuell auf einer wichtigen Probe-Mission. Das Kreuzfahrtschiff führt dabei verschiedene Manöver auf der Nordsee durch, die im Ernstfall greifen müssen. Diese gehen teilweise über die im Gästebetrieb üblichen Manöver hinaus und werden von Experten der Meyer Werft, der Carnival Cruise Line und der Klassifizierungsgesellschaft genau beobachtet.

Absolviert der Dampfer die Probefahrten mit Erfolg, kann er an die Reederei Carnival Cruise Line ausgeliefert und in den Gästebetrieb genommen werden. Gleichzeitig finden während der sogenannten „Sea Trials“ noch Arbeiten am Innen- und Außenbereich des Schiffes statt.

Kreuzfahrt: Dampfer sticht bald mit Gästen in See

Im Laufe der nächsten Woche wird die Carnival Jubilee in Eesmhaven (Niederlande) einlaufen, muss dann innerhalb des nächsten Monats an die Carnival Cruise Line ausgeliefert werden. Das Kreuzfahrtschiff soll nämlich ab dem 23. Dezember den ersten Gästebetrieb aufnehmen.

Die Jungfernfahrt startet in Galveston im US-Staat Texas und führt in die westliche Karibik. Auch in Zukunft soll der neue Dampfer zunächst auf der einwöchigen Karibik-Kreuzfahrt eingesetzt werden.