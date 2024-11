Irrer Adventskalender wird zum Verkaufs-Hit – und löst hitzige Diskussionen aus

Der November neigt sich dem Ende zu und der Dezember steht vor der Tür. Wer sich bis jetzt noch keinen Adventskalender organisiert hat, sollte sich besser beeilen. Normalerweise greifen die meisten auf einen Kalender mit Schokolade oder einen Lotto-Adventskalender zurück, aber es gibt auch einige Angebote für diejenigen, die eine Abwechslung wollen.

Auf Amazon wird jetzt ein ganz spezieller Adventskalender angeboten, der auch direkt zum Verkaufs-Hit wird. Statt Süßigkeiten beinhaltet dieser Kalender etwas ganz anderes, denn hinter jedem Türchen verbirgt sich ein Salami-Snack. Scherzhaft heißt es in den Rezensionen: „Nettes Gimmick für Schokoladen-Hasser.“

Adventskalender: Salamistücke sind sehr klein

Einen solch ausgefallenen Adventskalender sieht man wirklich selten. Der Kalender von der Firma „Wurstbaron“ scheint auch besonders gut bei den Salami-Liebhabern anzukommen, denn den Rezensionen schwärmen einige Kunden von diesem.

So heißt es unter anderem: „Mal was anderes und eine witzige Idee, meinem Mann hat es sehr gefallen.“ Ein anderer Kunde schreibt begeistert: „Der Wurstbaron Salami Adventskalender ist einfach klasse! Mit 24 Mini-Wurst-Sternen und -Herzen bringt er eine leckere Abwechslung in die Adventszeit. Die verschiedenen Aromen sind echt köstlich und machen das Warten auf Weihnachten viel spaßiger.“

Jedoch gibt es auch einige Beschwerden, denn die Salamistücke sind leider etwas klein geraten. Ein Kunde berichtet: „Die Salamihäppchen sind genauso klein wie bei bekannten Kalendern die Schokolade.“ Einige Kunden sind enttäuscht von dieser Größe und geben die kleinen Fleischsnacks lieber an den Hund ab.

Es gibt sogar Gesundheits-Bedenken

So berichten viele Kunden unter anderem: „Die Salami war sehr, sehr klein und ich hatte das Gefühl, dass es ein Kalender für Vierbeiner ist“ oder auch „In meinem Fall hat sich der Hund jeden Tag aufs Türchen gefreut.“ Der witzige Adventskalender scheint wohl bei den Haustieren besser anzukommen als bei den Zweibeinern, für die der Kalender eigentlich gedacht ist.

Jedoch sollte man vorsichtig sein, bevor man den Inhalt des Adventskalenders mit seinem Hund teilt. Bei Salami wird das Schweinefleisch nämlich nur geräuchert und luftgetrocknet, jedoch nicht gekocht. Dabei besteht die Gefahr, dass das Fleisch mit dem Aujeszky-Virus infiziert ist. Dieser Virus stirbt nur ab, wenn das Schweinefleisch bei hohen Temperaturen erhitzt wird. Wenn der geliebte Vierbeiner sich mit Virus infiziert, kann sich das Gehirn- und der Rückenmark entzünden, wodurch das Tier innerhalb von wenigen Tagen stirbt.