Action lockt Kunden in den Laden – doch die sind frustriert: „Mir ist die Lust vergangen“

Action bietet in den Filialen ein großes Sortiment zu erschwinglichen Preisen an. Von Lebensmitteln über Deko und Klamotten bis hin zu Multimedia- und Kinder-Artikeln ist alles dabei. Selbst wer nicht auf der Suche ist, kann dort fündig werden.

Bei einigen treuen Action-Kunden ist das allerdings genau umgekehrt: Sie suchen konkrete Angebote im Store, erhalten sie aber nicht. Das sorgt für einen Shitstorm auf Facebook.

Action lockt Kunden in den Laden – Kunden teilen auf Instagram aus

Nachdem Action ein Angebot aus der Werbung in einem Post angepriesen hat, haben sich die negativen Kommentare nur so gehäuft. „Dann geht man hin und nichts ist da“, kommentiert eine Nutzerin. Eine andere kommt zu dem Entschluss: „Mir ist die Lust wirklich vergangen, extra die 30 Kilometer zu fahren“.

Das Sortiment aus der Werbung sei nach Angaben der Facebook-Nutzer „entweder nicht gekommen oder es ist ausverkauft“. Action hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert. Doch wie können Kunden das Problem umgehen?

Nach Misserfolg im Store: So kannst du die Artikel trotzdem bekommen

Wer sowieso schon in einer Action-Filiale ist und seinen Wunschartikel nicht findet, kann ihn mit etwas Glück trotzdem ergattern. „Wenn wir das Produkt auf Lager haben, kannst du es in deine Filiale bestellen“, heißt es auf der Website. Eine Bestellung per Internet, Telefon oder Kundenservice ist nicht möglich⁠.

Nur vor Ort kann man „haushaltsübliche Mengen“ bestellen. Der Grund für die Begrenzung: „Wir möchten natürlich so vielen Kunden wie möglich die Chance geben, sich ihr Traumprodukt zu kaufen⁠“. Abholen kann man die Produkte innerhalb von drei Werktagen, heißt es auf der Website. Bei einem Warenwert von über 50 Euro rufen Action-Mitarbeiter an, sobald die Ware da ist.