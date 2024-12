Action-Kunden wollen Silvester-Böller kaufen – die Enttäuschung folgt sofort

Kaum sind die Weihnachtsfeiertage vorbei, haben zahlreiche Deutsche nur eines im Kopf: Silvester – und das damit verbundene Feuerwerk! Für viele ist Böllerei am 31. Dezember DAS Highlight des Jahres – trotz alljährlicher Diskussionen über Umweltschäden, Überlastung von Krankenhäusern oder Haustiere, die unter dem Lärm zu leiden haben.

Auch 2024 rollt das Feuerwerks-Fieber über Deutschland. Die entsprechenden Silvester-Angebote bei Aldi, Lidl & Co. lassen Kunden schon Stunden vor Ladenöffnung am Discounter-Eingang warten, um etwas von den limitierten Böllern abzubekommen.

Action-Kunden wollen Silvester-Böller kaufen

Bei den Kunden der beliebten Kette Action sieht das nicht anders aus. Die Läden sind schließlich für ihr breit gefächertes Sortiment und die niedrigen Preise bekannt. Doch Böller-Fans erleben hier kurz vor Silvester eine herbe Enttäuschung.

Eigentlich war die Vorfreude bei der Action-Kundschaft groß: Erstmals bietet der Discounter im Dezember 2024 auch Feuerwerkskörper der Kategorie F2 an. Während die F1-Böller bereits für Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen sind und das ganze Jahr über verkauft und verwendet werden dürfen, gelten für Böller der Kategorie F2 – auch „Kleinfeuerwerk“ genannt – strengere Regeln. Den Feuerwerkskörpern, die häufig an Silvester in Form von Batterien oder Verbünden abgefackelt werden, wird ein „geringes Gefährdungspotential“ zugesprochen.

Action: Nur hier gibt es F2-Feuerwerk

Ab Samstag (28. Dezember) gingen die heiß ersehnten F2-Böller von Hersteller Lesli bei Action in den Verkauf – doch nicht alle Kunden dürften sich am Ende freuen. Und das lag nur zum Teil an dem erwartbaren Ansturm auf eine limitierte Stückzahl. Einige Kunden hätten sogar nachts vor ihrer Action-Filiale campen können und wären trotzdem leer ausgegangen!

Denn obwohl Action in Deutschland mehr als 500 Filialen betreibt, gingen die besagten Feuerwerkskörper nur in 25 davon in den Verkauf. Das ist gerade mal jeder 20. Laden, fünf Prozent des gesamten Filialnetzes! Und sie alle liegen in NRW.

+++ Action: Silvester-Angebote kosten Kunden letzten Nerv – „Langsam fühlt man sich echt verarscht“ +++

Hier die vollständige Liste der teilnehmenden Action-Märkte:

Ahaus

Aldenhoven

Bad Schönborn

Brühl

Cloppenburg

Dortmund

Duisburg (Friemersheim und Marxloh)

Düren

Goch

Herzogenrath-Merkstein

Hückelhoven

Kleve

Köln

Leer

Leverkusen

Mettingen

Mönchengladbach

Nottuln

Schüttorf

Steinfurt

Tönisvorst

Viersen

Wesel

Xanten

Warum nur in diesen Filialen? Ganz einfach – es handelt sich um einen Testverkauf. Schließlich ist Action dieses Jahr bei den F2-Böllern zum allerersten Mal dabei und will sich erstmal anschauen, wie der ganze Spaß so abläuft. Darüber habe der Discounter seine Kunden auch vorab informiert, heißt es.

Viele Action-Kunden gehen leer aus

Dennoch finden sich selbst in sonst gut informierten Social-Media-Foren – wie etwa der Facebook-Gruppe „Action-Fans Deutschland“ – zahlreiche Kommentare von Nutzern, die sich überrascht und enttäuscht davon zeigen, dass sie keine F2-Böller abbekommen.

Kommentare wie „Also bei uns gab es nichts an Feuerwerk“ oder „Kein Feuerwerk bei Action, nur Deko“ finden sich dort zuhauf. Voller Neid blicken sie auf die vereinzelten Beiträge der glücklichen Action-Kunden in NRW, die Fotos der Feuerwerk-Regale in die Gruppe posten.

Mehr News:

Viele Kunden müssen stattdessen abwarten, wie der Testverkauf abläuft und was das für Silvester 2025 bedeutet. „Ich hoffe, das wird sich nächstes Jahr ändern“, bringt es ein Kunde auf den Punkt, der im kommenden Dezember auf ein flächendeckendes Angebot hofft.