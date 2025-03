Action-Kunden werden nach Produkt-Vorstellung deutlich – „Geldverschwendung“

Die Kunden von Action machen ihrem Ärger immer öfter Luft. Vor allem die leeren Regale und Verzögerungen bei beworbenen Artikeln lassen einige jetzt das Urteil „der Zauber ist weg“ fällen. Mehr dazu kannst du hier nachlesen >>>.

Auch bei einem aktuellen Produkt des Non-Food-Discounters scheint die Magie bei Kunden schnell verflogen zu sein. Denn im Netz machen sie ihrem Frust unter der Produkt-Vorstellung auf einem Social-Media-Account von Action Luft.

Action: Produkt bringt Kunden auf 180

Eigentlich hatte Action nur ein neues Produkt bei Instagram vorstellen wollen. Auf den Accounts „Action Angebote“ und „Action Highlights“ können Kunden sich über die neuesten Discounter-Produkte und mögliche Trends informieren und im Bestfall rechtzeitig in ihrer Filiale zuschlagen, bevor die neuen Artikel ausverkauft sind.

+++ Action-Filiale feiert Neueröffnung – Kunden müssen dafür nichts zahlen +++

Auch bei dem LED Duschkopf haben allerhand Action-Kunden – nicht nur aus Deutschland – zugegriffen, wie die zahlreichen Kommentare belegen. Aber schnell sollte sich bei vielen Kunden Ernüchterung einstellen. „Ich bin gar nicht zufrieden damit“, offenbart so etwa ein Instagram-Nutzer. Andere werden sogar noch deutlicher.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Produkt wird plötzlich zum „Geschoss“

Denn während einer beklagt, dass nach einmaligem Benutzen bereits das Licht am Duschkopf kaputt war, erklären andere: „Es sammelt sich Wasser in dem durchsichtigem Teil und es fängt nach einer Zeit an zu schimmeln.“ Ein anderer berichtet sogar von einer gefährlichen Begegnung mit dem Action-Produkt: „Durch die Hitze löst sich die Plastik Verschraubung irgendwann von Griff und wird zum Geschoss. War lustig.“

Noch mehr Nachrichten für dich:

Andere werden mit Kommentaren wie „Schrott“ oder „LED für das Duschen – für was?!? Geldverschwendung“ sogar noch deutlicher. Die Discounter-Kunden sollten sich also besser zwei Mal überlegen, ob sie sich das Produkt auch anschaffen wollen.