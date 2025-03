Action-Filiale feiert Neueröffnung mit besonderer Gratis-Aktion – Kunden müssen schnell sein

Bei Action finden Kunden die verschiedensten Artikel für einen vergleichbar niedrigen Preis. Über 6.000 Produkte, teils wöchentlich wechselnde Angebote, die danach nie wieder in die Filialen zurückkommen – der auf Non-Food-Waren spezialisierte Discounter weiß, wie er die Kunden mit immer wieder neuen Ideen an der Stange hält.

Sei es Deko, Geschirr, Bastelkram, Werk- oder Spielzeug – bei Action bekommen Kunden beinahe alles – wenn es denn in der jeweiligen Filiale auch verfügbar ist. Zur Feier einer Neueröffnung hat sich ein Standort nun ein besonders Angebot ausgedacht.

Action-Filiale eröffnet – Gratis-Angebot für Kunden

In Pfaffenhofen an der Ilm, einer Kreisstadt bei München in Bayern, wird am Donnerstag (27. März) eine neue Action-Filiale feierlich eröffnen. Zum großen Eröffnungstag hat der Discounter einige Aktionen geplant. Mitunter soll es ein kostenloses Angebot für die Kunden der ersten Stunde geben, wie das Unternehmen auf Facebook in einer Veranstaltungsankündigung schreibt.

Solange der Vorrat reicht, soll jeder Kunde am Eröffnungstag einen Big Shopper, eine ordentlich große Einkaufstüte mit Action-Logo kostenlos erhalten. Wenn das Geschäft um 9 Uhr eröffnet, werden die ersten Besucher sicherlich noch in den Genuss des Angebots kommen. Ob bis zum Ende um 20 Uhr noch genug Tüten für alle da sind, bleibt fraglich.

Action-Kunden müssen schnell sein

Schon jetzt haben sich bereits 400 Personen auf Facebook für die Filialeröffnung angemeldet, zumindest haben viele ihr Interesse betont. Sollten die alle gleichzeitig auftauchen, dürfte der Standort an der Joseph-Fraunhofer-Straße sicherlich aus allen Nähten platzen.

