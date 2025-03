Action-Kunden blicken auf Angebot – es platzt aus ihnen heraus! „So ein Sch***“

Immer wieder sorgen die Produkte des Non-Food-Discounters Action bei Kunden für Furore. So löste zuletzt ein Hängesessel für den Außenbereich einen regelrechten Ansturm aus. Doch viele mussten dabei scheinbar in die Röhre schauen, wie unsere Redaktion berichtete.

Zur nahenden Frühlingssaison lockt Action jetzt aber auch abseits von Ostern schon mit allerhand farbenfrohen Deko-Artikeln, die bei vielen demnächst in den eigenen vier Wänden einziehen könnten. Aber beim Anblick dieses neuen Produkts verstehen Kunden die Welt nicht mehr.

Action-Kunden perplex: „Wozu braucht man sowas?“

„Wer wohnt denn da? In diesen niedlichen Behausungen geht abends dank Solarenenergie das Licht an“, warb Action dieser Tage bei Facebook. Im Bild zu sehen: laut Beschreibung ein „Pilzhäuschen mit Licht“ für 6,95 Euro. Die Kunden in der Kommentarspalte scheinen das aber ganz anders zu sehen.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Der seltene Eiswaffelpilz, wer kennt ihn nicht“, schreibt so etwa eine Frau. Auch eine andere findet: „Für mich eher ein Eishäuschen.“ Manch einer wird sogar noch drastischer in seinen Formulierungen: „Wozu braucht man sowas?“, „Wer kauft so einen Scheiß?“ oder „Oh Gott“ ist so außerdem in der Kommentarspalte zu lesen.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Ist dem Discounter ein Fehler unterlaufen?

Auch andere Kunden dürften sich beim Anblick der offensichtlichen Deko-Eistüte mit rosafarbener Minitür, Fenstern und Blumengarnitur als Garten fragen, ob Action bei der Beschreibung seines Artikels nicht ein Fehler unterlaufen ist. In der Kommentarspalte blieb die Discounter-Kette bislang still. Ob die Dekoration auch mit dieser Beschreibung in den Geschäften verkauft wird, ist nicht bekannt.

Noch mehr News rund um Action und Co.:

Kürzlich sorgte aber auch eine Eieruhr von Action für eine Welle der Entrüstung. Während sich so manch einer fragte, ob man den Artikel „wirklich braucht“, waren sich andere sicher, dass er „rausgeschmissenes Geld“ sei. Mehr dazu erfährst du hier >>>.