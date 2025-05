Action-Produkt enttäuscht – Kundin: „Wie ein Leichenwagen“

Action gehört schon seit einiger Zeit zu den beliebtesten Non-Food-Discountern in Deutschland. Vor allem mit seinem großen Angebot an Haushaltswaren, Deko und Kosmetikzeug glänzt der Einzelhändler.

Zuletzt ist Action aber immer wieder mal in die Kritik geraten. Grund: Kunden blickten entweder in leere Regale oder bestimmte Werbeprodukte kamen gar nicht erst in die Filiale. Nun muss sich Action wieder enttäuschten Kunden stellen. Um was geht es dieses Mal?

Action enttäuscht mit Produkt

Auf Instagram stellt der Discounter mal wieder eines seiner neuen Produkte vor. Dabei handelt es sich um „Car Window Curtains“, also Vorhänge fürs Auto. Denn gerade im Sommer kann die Sonne ziemlich Gas geben und für lange Autostrecken ist das sicher eine gute Methode, um auf der Rückbank für etwas Schatten zu sorgen. Doch dieser Schatten-Spender für das Auto kommt bei den Kunden nicht sonderlich gut an.

„Schön, wenn man auf Leichenwagen-Flair steht“, kommentiert unter anderem eine Kundin sarkastisch den Beitrag. Ziemliche viele andere Action-Besucher stimmen ihr daraufhin zu. „Gar nicht mal so schön“, „Mit dem sieht das Auto aus wie ein Leichenwagen. Wie kann man nur“, „Wer hängt den so was ins Auto?“ oder „Wie beim Bestatter“, schreiben einige User im Netz.

Die Kunden sind unzufrieden

Eine andere Kundin wird da noch konkreter. „Das Produkt ist gut gedacht, aber nicht genug gut. […] Es sieht wirklich, wie viele schon geschrieben haben, mit dem optisch wie ein Leichenwagen aus. Auch die Endstellen fallen immer wieder raus und sind zu locker“, schreibt sie. Zudem wäre das Ausparken mit den Vorhängen problematisch.

Das ist auch nicht das erste Mal, dass Action mit einem Produkt für Wirbel sorgt. Erst kürzlich machte im Netz ein Clip die Runde, in dem eine besondere Handyhalterung vorgestellt wird. Durch das Noppen-Pad kann das Smartphone nämlich an jeder glatten Oberfläche haften. Für den Verbraucher eher Schwachsinn: „Kategorie ‚Dinge, die die Welt nicht braucht‘.“