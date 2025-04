Action: Kunden stoßen auf neues Produkt – jetzt haben sie nur eine Frage

Action hat sich in den vergangenen Monaten und Jahren zu einem äußerst beliebten Einzelhändler bei den Deutschen gemausert. Mit seinen ziemlich nützlichen Haushaltswaren, den vielen Angeboten und unschlagbaren Preisen kommt der Non-Food-Discounter hierzulande sehr gut an.

Doch ab und zu bringt Action auch Produkte in den Laden, mit denen die Kunden nicht wirklich viel anfangen können. So wie jetzt! Denn im Netz wird nun wild über ein Gadget für das Handy diskutiert und viele fragen sich nur: Wofür genau brauch man das jetzt?

Action-Kunden finde Produkt überflüssig

Auf Instagram zeigt ein Action-Fan ein neues Angebot aus der Filiale. Dabei handelt es sich auf den ersten Blick um ein kleines Gummi-Pad mit Noppen. Doch im Verlauf des Clips wird vielen klar: Das ist nicht nur einfach irgendein Pad – das ist ein Pad für das Smartphone! Dieses Teil können Kunden nämlich ganz einfach auf die Rückseite des Handys kleben. Damit haftet das Handy nun überall an glatten Oberflächen – sei es die Wand, der Spiegel oder die Badezimmerfliesen.

Action-Kunden können dieses vermeintlich neue Handy-Accessoire aber nicht ganz nachvollziehen. „Warum muss ein Handy an die Wand?“, „Schwachsinn, so was braucht man nicht“ oder „Warum soll ich mein Handy an die Wand kleben?“, schreiben unter anderem drei verwirrte User im Netz. Zwei andere stimmen ihnen daraufhin zu. „Braucht kein Mensch“ und „Kategorie ‚Dinge, die die Welt nicht braucht‘“, schreiben sie weiter.

Tatsächlich sieht man dieses Noppen-Pad schon länger bei vielen bekannten Influencern und Stars, die öfter mal etwas für ihre Social-Media-Accounts filmen und eine freie Hand brauchen. Das ist aber noch lange nicht alles an mehr oder weniger nützlichen Handy-Spielereien. Action bietet aktuell auch eine Smartphone-Halterung für den Laptop an. Auch hier ist die Mehrheit der Kunden nicht überzeugt.