Action: Kunden werfen nur einen Blick auf Produkt – „Kompletter Schrott“

Action ist der Laden, in den du gehst, um „nur mal zu gucken“ – und mit zehn Dingen wieder herauskommst, die du nie gesucht hast, die du aber plötzlich ganz dringend brauchst. Egal, ob Deko, Putzzeug, Snacks, Schreibwaren, Beauty-Produkte oder Werkzeuge – hier gibt es (gefühlt) alles, was man im Alltag brauchen könnte, und das zum Mini-Preis.

Kurz gesagt: Action ist das Disneyland für Schnäppchenjäger. Doch nicht alles sorgt bei den Kunden für Begeisterung. Ein Produkt fällt gnadenlos durch. Hast du es zu Hause?

Action: Luftkühler für unter zehn Euro – Produkt löst Diskussion aus

Die Temperaturen steigen, die Sonne knallt vom Himmel und die Schlangen an der Eisdiele werden immer länger. Doch nicht nur die Lust auf eine süße Kugel Eis steigt, sondern auch der Wunsch nach einem Pool. Oder zumindest nach einem Luftkühler. Das weiß auch Action und bietet ein solches Gerät für gerade einmal 9,95 Euro an.

In den Luftkühler muss lediglich Wasser eingefüllt werden, dann weht den Action-Kunden ein kalter Wind um die Nase. Dabei kann sogar die Lichtfarbe eingestellt werden – sodass sie zur jeweiligen Deko zu Hause passt. So ist es nicht überraschend, dass viele Kunden – zumindest auf den ersten Blick – von dem Produkt mehr als begeistert sind. So kommentiert eine Userin: „Das brauchen wir!“

„Bringt nichts“: Kunden üben harte Kritik

Doch die Freude währt wohl nur kurz, denn Action-Kunden, die sich den Luftkühler prompt gekauft haben, sind sich einig. Das Produkt sei „kompletter Schrott“. Auch ein anderer User offenbart: „Letztes Jahr gekauft. Bringt nichts.“

Ein anderer fügt hinzu: „Wir haben das Modell letztes Jahr im Oktober/November bei Action gekauft. Stufe 1 ist leise, aber bringt nicht so viel. Stufe 2 und 3 sind schon sehr laut, sodass Fernsehen schauen oder Telefonieren nebenbei nicht mehr möglich ist.“

Wer sich das Produkt bei Action sparen möchte, kann ganz einfach selbst für Abkühlung sorgen. Dazu einfach ein feuchtes Handtuch in den Türrahmen hängen – das sorgt durch Verdunstung für angenehme Kühle im Raum. Wichtig ist, dass das Handtuch nicht tropfnass ist, sonst kann sich Schimmel bilden.

Am besten befeuchtet man den Stoff mit kaltem Wasser, wringt ihn gut aus und hängt ihn dann auf. So lässt sich ganz ohne Strom für ein frischeres Raumklima sorgen.