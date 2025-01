Action-Kunde will bei Angebot zuschlagen – doch eines findet er immer wieder „zum Kotzen“

Gerade erst offenbarte eine Insiderin einen Trick, wie Kunden beim Discounter-Riesen Action erkennen, ob ein Produkt vergriffen oder verfügbar ist. Darüber geben nämlich angeblich die Preisschilder Aufschluss. Alle Infos dazu liest du hier >>>.

Kunden dagegen nutzen die Social-Media-Kanäle von Action eher dazu, sich über neue Produkte auszutauschen, Tipps zu geben oder auch den ein oder anderen Kritikpunkt zu äußern. Auf Instagram ist so einem Discounter-Kunden jetzt der Kragen geplatzt, weil er immer wieder die gleiche leidvolle Erfahrung macht. Er ist nicht alleine.

Action: Angebots-Werbung ruft Unmut hervor

Erst am Donnerstag (16. Januar) teilte Action auf seinem Instagram-Kanal „Action Deals“ ein neues Angebot. In einem Reel wird eine wasserabweisende Ablage in Marmor-Optik gezeigt. Bei Fans der Discounter-Kette rief das Werbevideo prompt Begeisterung hervor, über 3.400 Personen (mit Stand von Freitag, 17. Januar, 14.15 Uhr) haben darauf reagiert.

+++ Lidl, Action & Co. zittern – Konkurrent reißt sich ein Geschäft nach dem nächsten unter den Nagel +++

In der Kommentarspalte häufen sich auch bereits die Kommentare. Während manche fragen, wann das Produkt auch endlich nach Deutschland kommt, nutzt ein anderer Action-Kunde die Gelegenheit, seinem Unmut Luft zu machen. „Ich sehe das immer komisch bei Instagram und dann, wenn man zu Action fährt, gibt’s so was gar nicht“, wird er deutlich. „Echt zum Kotzen.“

Kundin äußert Verdacht

Und damit scheint er nicht der Einzige zu sein, wie einige Reaktionen auf seinen Kommentar zeigen. Eine Frau kann nämlich auch ein Lied davon singen, bei Action-Angeboten leer auszugehen. „Same… Habe es letztendlich in Straßburg gekauft, als wir einen Ausflug gemacht haben“, offenbart die Action-Kundin. „In Deutschland glaube ich nicht, dass es das jemals geben wird, wer weiß“, teilt sie sogar einen üblen Verdacht.

Noch mehr News rund um Action:

Bleibt abzuwarten, ob es tatsächlich so kommen wird, wie die Frau prophezeit. Ein anderes Produkt könnte dagegen zum Ladenhüter werden, schaut man sich die Reaktionen in einer Facebook-Gruppe für Actionfans auf einen Deko-Hasen in Nussknacker-Gestalt an. Alle Infos zur irren Produkt-Neuheit bekommst du hier >>>.