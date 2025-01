Action: Irres Produkt lässt Kunden aufschreien – „So ein Schwachsinn“

Gerade erst schlotterten Discountern wie Action, Lidl und Co. die Knie. Der Grund? Ein Konkurrent ist auf dem Vormarsch und reißt wie aus dem Nichts zahlreiche Geschäfte an sich. Mehr dazu liest du hier >>>.

Damit die Konkurrenz nicht am Ende auch ihre Filialen übernimmt, wollen die Discounter immer wieder mit neuen und vor allem besonderen Produkten punkten. Doch was die Kunden von Action jetzt in den Filialen vorfinden, macht sie einfach nur fassungslos.

Action krempelt Filialen um

Nach der Weihnachtszeit kommt Ostern – diese Faustregel gilt nicht nur beim Sortiment in Supermärkten und Discountern wie Edeka, Lidl und Co., sondern auch bei Action. So war es für Kunden des Unternehmens wenig überraschend, dass sie pünktlich zum neuen Jahr in den Filialen plötzlich vor Häschen, Eiern und anderen Oster-Artikeln standen. Doch viele versetzte der Anblick dennoch in Staunen (unsere Redaktion berichtete >>>).

Dabei landen aber nicht immer wieder die gleichen Produkte in den Regalen. Jedes Jahr füllt neue Osterdeko die Auslagen bei Action. In einigen Filialen stehen Kunden jetzt aber vor einer irren neuen Osterfigur. „Bin ich im falschen Film??“, wird ein Mann deutlich, der das Angebot bei der Discounter-Kette entdeckte. Auch andere Kunden verstehen die Welt nicht mehr.

„Eierknacker“ sorgt bei Action für Irritation

Dazu hatte der irritierte Kunde auch ein Bild von seiner Entdeckung geteilt. Darauf sind hölzerne Figuren in Pastell zu sehen, die ein Mix aus Nussknacker und Osterhase sind. Viele geben ihnen den Namen „Eierknacker“. Action selbst gab ihnen nur die Bezeichnung „Osterhasen Nussknacker“, wie auf dem Verkaufsschild zu lesen ist.

Doch die Meinungen gehen hier deutlich auseinander. Während eine die besondere Figur als „niedlich“ bezeichnet, können sich andere Urteile wie „hässlich“, „schrecklich“ oder „so ein Schwachsinn“ nicht verkneifen. Ob die Osterfiguren in den Action-Regalen stehen bleiben werden, bleibt also abzuwarten.