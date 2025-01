Hype um Action – das unterscheidet den Discounter von Aldi, Lidl & Co.

Ob bei Tiktok, Instagram oder Facebook – über alle beliebten sozialen Medien verteilt werden täglich neue Videos und Fotos im Zusammenhang mit Action hochgeladen. Die Produkte des Discounters haben es den Kunden offenbar angetan. Jeder will mitteilen, was er gerade in seiner Filiale entdeckt hat oder welche kreativen DIY-Projekte man mit den Artikeln umsetzen kann.

Doch nicht nur die Influencer treiben mit ihren Sprüchen wie „Rennt zu Action“ die Kunden in die Filialen. Im Zentrum des Rummels stehen dabei die Non-Food-Artikel wie Deko, Elektronik und Haushaltsmittel. Doch vor allem die teils unfassbar niedrigen Preise haben es den Kunden angetan. Da können selbst Aldi oder Lidl nicht mithalten.

Action begeistert Kunden weltweit

Preise wie bei Temu oder Wish, jedoch ohne die lange Wartezeit auf die bestellten Produkte – dieses Konzept geht offenbar auf. Laut Angaben des niederländischen Konzerns konnte dieser seinen Umsatz innerhalb der ersten neun Monate von 2024 um knapp 21 Prozent steigern auf 9,6 Milliarden Euro. Fast 190 neue Filialen eröffnete Action innerhalb dieses Zeitraums.

Mittlerweile führt der Discounter über 2.700 Filialen in über zwölf europäischen Ländern, um die 500 davon in Deutschland. Action ist auf dem Vormarsch und setzt die Konkurrenten Aldi und Lidl mächtig unter Druck. Vor allem das ständig wechselnde Sortiment ist ein großer Unterschied zwischen dem hauptsächlichen Non-Food-Discounter und der Konkurrenz.

Action-Kunden kämpfen um Produkte

So überraschte der Discounter am 22. Januar mit neuen Wochenangeboten wie einem Set aus selbstklebenden LED-Spots inklusive Fernbedienung für gerade einmal 4,95 Euro oder auch vier Damenslips für 4,48 Euro. Eine koreanische Gesichtsmaske oder auch eine 150-Stück-Dübel-und-Schraubenbox zählen zu den neuesten Angeboten.

Doch äußern die Kunden auch immer wieder Kritik. Denn oft gehen sie in den Filialen leer aus. Denn da der Hype um die Produkte so groß ist, sind sie schnell ausverkauft. Auch die Qualität der Produkte wird des Öfteren von den Kunden bemängelt. Doch nach wie vor reißt der Hype um den Discounter und sein ständig wechselndes Sortiment nicht ab.