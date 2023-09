A40 bei Essen: Was Tierfreunde an einer Autobahn-Ausfahrt finden, macht sprachlos

Diese Geschichte von der A40 bei Essen zeigt mal wieder auf traurige Art und Weise, wie wenig Verantwortung manche Menschen für ihr Handeln und ihre Entscheidungen übernehmen.

Denn Tierfreunde machten an einer Ausfahrt der A40 bei Essen eine sehr traurige Entdeckung, die auch viele weitere Tier-Liebhaber mal so gar nicht verstehen können.

A40 bei Essen: Traurige Entdeckung an Ausfahrt

Diese Entdeckung bei einer Ausfahrt der A40 bei Essen sorgt besonders bei Tierfreunden für vollkommenes Unverständnis. Von ihr berichtet jetzt das Tierheim Essen auf seiner Webseite. Denn das Tierheim hat leider einen neuen Bewohner hinzubekommen. Bei ihm handelt es sich um einen Hund.

Der Rüde wurde offenbar am 11. September an einer Ausfahrt der Autobahn 40 angebunden. Welche Ausfahrt es genau war, ist leider nicht bekannt. Der Vierbeiner hatte zudem Verletzungen im Gesicht, die so groß waren, dass sie genäht werden mussten, wie das Tierheim auf seiner Seite schreibt. Das Tier verfügt zwar über einen Chip, ist aber nicht angemeldet.

Tierheim berichtet von Fund

Auch auf Facebook berichtet das Tierheim von dem traurigen Fund an der Autobahn-Ausfahrt. Viele Tierfreunde können es gar nicht glauben, dass Menschen zu einer solchen Handlung fähig sind.

„Unfassbar schlimm“, kommentiert beispielsweise eine Frau. Eine weitere geht sogar noch einen Schritt weiter: „So ein hübscher Kerl. Ich hoffe, derjenige, der dich angebunden hat, bekommt dich nicht zurück.“ Viele weitere drücken unter dem Beitrag ihr Mitgefühl für den Rüden aus. Bleibt zu hoffen, dass für ihn schnell ein neues Zuhause gefunden werden kann und er Besitzer bekommt, die sich gut um ihn kümmern.