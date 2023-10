Seltene 200-Euro-Münze: Was sie anzeigt, sollte auch jedem Deutschen im Gedächtnis geblieben sein

Gerade erst hat das Bundesfinanzministerium grünes Licht für eine neue besondere Euro-Münze gegeben. In Deutschland werden schon bald 100-Euro-Münzen auf den Markt kommen – und das gleich in achtfacher Ausführung. Die wertvollen Geldstücke einer achtteiligen Serie zeigen Teile der deutschen Literaturgeschichte an. Nicht nur Johann Wolfgang von Goethes „Faust“ wird dabei eine zentrale Rolle spielen (hier mehr dazu).

Doch wusstest du, dass es weltweit schon längst wertvolle 200-Euro-Münzen gibt, die für tausende von Euros gehandelt werden? Eines der Geldstücke bildet sogar die einzige 200-Euro-Münze Deutschlands. Und sie erinnert an ein besonderes Ereignis, das man auch hierzulande nicht vergessen haben dürfte.

200-Euro-Münze stammt aus dem Jahr 2002

Gerade mal 20.000 Exemplare einer 200-Euro-Münze in Gold sind in Deutschland im Jahr 2002 geprägt worden und kurz danach in Umlauf geraten. Schon kurze Zeit später waren sie bei Sammlern und Anlegern heiß begehrt. Und dies dürfte nicht nur an dem historischen Ereignis liegen, das sie markiert.

Die Rede ist von der 200-Euro-Goldmünze „Einführung des Euro“. Wie der Name es bereits verrät, markiert sie das Ende der D-Mark, von der wir uns in Deutschland und elf weiteren EU-Ländern zum Ende des Jahres 2001 verabschiedeten. Ab 1. Januar 2002 wurde dann die neue Währung Euro eingeführt. Für die Staatlichen Münzprägestätten Deutschlands Grund genug, an dieses Ereignis mit einer besonderen Münze zu erinnern.

DAS steigert den Wert der Münzen

Auf der Vorderseite der Goldmünzen ist am Rand „Übergang zur Währungsunion. Einführung des Euro“ zu lesen. In der Mitte prangt das Euro-Symbol, drumherum die typischen Sterne für die Europäische Union. Darüber hinaus sind noch Brücken- und Bögen-Ornamente auf der 200-Euro-Münze abgebildet. Auf der Rückseite ist in den Rand der Schriftzug „Bundesrepublik Deutschland. 200 Euro“ geprägt. Der klassische deutsche Bundesadler sowie das Datum 2002 ist in der Mitte zu finden. In einem weiteren Kreis, der sich drumherum zieht, sind abermals die Sterne der EU zu sehen.

Bei der MDM Münzhandelsgesellschaft, dem größten Münzhandelshaus der Welt, wird die 200-Euro-Münze derzeit für 3.590 Euro gehandelt. Doch der Wert der Münze dürfte in den nächsten Jahren weiter steigen. Noch wertvoller seien sogar komplette Sätze der besonderen Gold-Münze. Denn die Staatlichen Münzprägestätten haben sie damals mit den fünf Prägezeichen A, D, F, G und J versehen. Wie viel alle fünf Münzen zusammen wert sind, gaben die Experten nicht bekannt.